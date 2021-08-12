Больницы Ленинградской области получили 180 автомобилей

Санитарный транспорт на базе автомобиля «Лада Ларгус» уже зарекомендовал себя как надежный помощник врачей. Он позволяет значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также транспортировать лежачих больных. В 2021 году на закупку 210 автомобилей было направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 30 поступят в 2022 году.

Как уточнили в комитете по здравоохранению региона, 76 из поступивших новых автомобилей уже работают в поликлиниках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли на линии в отделениях неотложной помощи, открытых в каждой районной поликлинике.

Работа подразделений неотложки направлена на «разгрузку» отделений скорой помощи. Врачи и фельдшеры поликлиник берут на себя наблюдение амбулаторных больных с коронавирусом или внебольничной пневмонией и в случае необходимости госпитализируют их.

Кроме того, медики оказывают помощь детям и взрослым на дому при внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года и включает в себя приобретение транспорта, медицинского оборудования, а также проведение капитального ремонта и строительство учреждений медицинской помощи.

Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения одобрены проектным комитетом нацпроекта «Здравоохранение».

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