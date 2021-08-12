Больницы Ленинградской области получили 180 автомобилей

Санитарный транспорт на базе автомобиля
«Лада Ларгус» уже зарекомендовал себя как надежный помощник врачей. Он
позволяет значительно ускорить медицинскую помощь на дому, а также
транспортировать лежачих больных. В 2021 году на закупку 210 автомобилей было
направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 30
поступят в 2022 году.
Как уточнили в комитете по здравоохранению региона, 76 из
поступивших новых автомобилей уже работают в поликлиниках для квартирной помощи
пациентам, а 104 машины вышли на линии в отделениях неотложной помощи, открытых
в каждой районной поликлинике.
Работа подразделений неотложки направлена на «разгрузку» отделений
скорой помощи. Врачи и фельдшеры поликлиник берут на себя наблюдение
амбулаторных больных с коронавирусом или внебольничной пневмонией и в случае
необходимости госпитализируют их.
Кроме того, медики оказывают помощь детям и взрослым на дому при
внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни.
Региональная программа модернизации первичного звена
здравоохранения рассчитана до 2025 года и включает в себя приобретение
транспорта, медицинского оборудования, а также проведение капитального ремонта
и строительство учреждений медицинской помощи.
Региональные программы модернизации первичного звена
здравоохранения одобрены проектным комитетом нацпроекта «Здравоохранение».
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