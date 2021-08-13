Каршеринг за счёт молодой матери

5-го августа в гатчинскую
полицию обратилась 38-летняя женщина, которая, зайдя в банковское приложение,
обнаружила списание денежных средств со счета своей карты на общую сумму 90
тысяч рублей. Деньги были списаны 18 платежами по 5000 рублей в качестве оплаты
московского каршеринга. Кто-то покатался на арендованной машине в Москве – за
счет жительницы Гатчины.
Потерпевшая никому
информации о своей карте не давала, а услугами каршеринга не пользуется по
определению – нет водительских прав. И сама она находится дома – в отпуске по
уходу за ребенком. После звонка на горячую линию банка выяснила, что списания
произошли по старой карте, которая заблокирована.
Следственным управлением
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ: кража с банковского
счета.