Каршеринг за счёт молодой матери

5-го августа в гатчинскую полицию обратилась 38-летняя женщина, которая, зайдя в банковское приложение, обнаружила списание денежных средств со счета своей карты на общую сумму 90 тысяч рублей. Деньги были списаны 18 платежами по 5000 рублей в качестве оплаты московского каршеринга. Кто-то покатался на арендованной машине в Москве – за счет жительницы Гатчины.

Потерпевшая никому информации о своей карте не давала, а услугами каршеринга не пользуется по определению – нет водительских прав. И сама она находится дома – в отпуске по уходу за ребенком. После звонка на горячую линию банка выяснила, что списания произошли по старой карте, которая заблокирована.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ: кража с банковского счета.