Владимир Путин в круглосуточном режиме контролирует ситуацию с подтоплениям и пожарам

Владимир Путин лично контролирует, как выполняются уже сделанные поручения, и при необходимости корректирует работу федеральных и региональных органов власти. Ранее президент осмотрел зону ЧС в Челябинской области, там же провел совещание по ликвидации пожаров. Он поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично отправиться в Якутию и на месте координировать работу, несмотря на то, что тушение пожаров не входит в зону ответственности ведомства. Непосредственно в зоне ЧС находится и полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, возглавляющий дальневосточный список «Единой России». Владимир Путин также усилил участие отрядов Минобороны в помощи пострадавшим регионам.

Принятые решения уже позволили справиться с ЧС на большинстве территории. Характерный пример – Якутия, где пожарами за всё время было затронуто было 4 млн га. Но прямо сейчас активно горит только 6 тысяч или 0,15 % от общей площади прохождения огня.

В качестве главной задачи президент поставил сохранение жизни и здоровья людей. По его поручению в случае необходимости готовятся средства экстренной отправки в безопасные места детей, пожилых людей, женщин. При этом Владимир Путин обращает особое внимание, что помощь нужно предусмотреть даже жителям тех населенных пунктов, которым огонь непосредственно не угрожает, но чье здоровье может пострадать от дыма – пожилым, людям с хроническими заболеваниями.

Также Владимир Путин назвал обязательными меры по защите природного мира и призвал сделать системные выводы и корректировать экологическую повестку. По итогам встречи глава государства поблагодарил добровольцев, принимающих участие в борьбе с природными катаклизмами.

Фото http://www.kremlin.ru/