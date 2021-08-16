Получите бесплатно новую специальность по программе переобучения

- граждан в возрасте 50
лет и старше;
- граждан предпенсионного
возраста;
- женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
- женщин, не состоящих в
трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста;
- граждан, ищущих работу
и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан.
Для того, чтобы стать
участником подпрограммы, нужно пройти регистрацию на портале Работа в России –
общероссийская база вакансий. Войти в раздел «Обучение граждан в рамках
федерального проекта «Содействие занятости», подать заявку. Вся информация о
проекте есть на портале и на сайте факультета дополнительного профессионального
образования СЗИУ РАНХиГС (ФДПО.РФ, вкладка «Проект Демография»).
Справочную и
консультационную поддержку можно получить у специалистов факультета
дополнительного профессионального образования СЗИУ РАНХиГС по телефонам: (812)
740 59 76, 994 53 31; (812) 740 59 77, 998 58 86.