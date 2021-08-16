Получите бесплатно новую специальность по программе переобучения

- граждан в возрасте 50 лет и старше;

- граждан предпенсионного возраста;

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

- женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста;

- граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан.

Для того, чтобы стать участником подпрограммы, нужно пройти регистрацию на портале Работа в России – общероссийская база вакансий. Войти в раздел «Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости», подать заявку. Вся информация о проекте есть на портале и на сайте факультета дополнительного профессионального образования СЗИУ РАНХиГС (ФДПО.РФ, вкладка «Проект Демография»).

Справочную и консультационную поддержку можно получить у специалистов факультета дополнительного профессионального образования СЗИУ РАНХиГС по телефонам: (812) 740 59 76, 994 53 31; (812) 740 59 77, 998 58 86.