МФЦ помогает получить визу

С 17 августа оформить
визу можно в центрах Выборга, Рощино, Светогорска, Приморска, Кингисеппа,
Ивангорода, Приозерска, Сосново и Сланцев. В первый день в центры «Мои документы»
за новой услугой уже обратились несколько жителей Выборга. С 1 сентября услуга
по оформлению и выдаче виз будет доступна во всех МФЦ Ленинградской области.
Обратиться в МФЦ за
получением виз могут как жители Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга –
новая услуга предоставляется независимо от района и региона проживания.
Напомним, что в перспективе, в МФЦ также же можно будет оформить страховку для
выезда в зарубежную поездку, а также заказать перевод документов на различные
языки.
Напомним, для оказания
комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный
альянс» подписали договор о сотрудничестве.