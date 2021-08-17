МФЦ помогает получить визу

С 17 августа оформить визу можно в центрах Выборга, Рощино, Светогорска, Приморска, Кингисеппа, Ивангорода, Приозерска, Сосново и Сланцев. В первый день в центры «Мои документы» за новой услугой уже обратились несколько жителей Выборга. С 1 сентября услуга по оформлению и выдаче виз будет доступна во всех МФЦ Ленинградской области.

Обратиться в МФЦ за получением виз могут как жители Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга – новая услуга предоставляется независимо от района и региона проживания. Напомним, что в перспективе, в МФЦ также же можно будет оформить страховку для выезда в зарубежную поездку, а также заказать перевод документов на различные языки.

Напомним, для оказания комплекса визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс» подписали договор о сотрудничестве.