В избирательной кампании главный — избиратель

В ходе встречи 17 августа Анна Данилюк обратила особое внимание на то, что все политические партии и их представители, принимающие участие в жизни региона должны иметь равные возможности для участия в выборах. «В любой избирательной кампании главный — избиратель. Наша задача —сделать все возможное, чтобы ленинградцы могли сделать свой выбор открыто и безопасно», — подчеркнула вице-губернатор.
Она напомнила, что в этом
году жители Ленинградской области впервые могли поставить подпись за кандидата
с помощью портала «Госуслуги».
«Мы понимаем, что такие
подписи не только исключают возможность технического брака, но и ускоряют и
упрощают процесс проверки. Для широкого использования этой практики необходимо
повышать уровень цифровой грамотности ленинградцев», — отметила Анна Данилюк.
Михаил Лебединский
подчеркнул, что при организации и проведении голосования на выборах в
Ленинградской области будут соблюдаться специальные рекомендации
Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции: «Одним из главных
приоритетов для организаторов выборов Ленинградской области остается сохранение
здоровья наших избирателей. Поэтому каждый избиратель Ленинградской области
будет обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты».
Глава Леноблизбиркома
рассказал, что в помещениях для голосования будут организованы ежедневная
уборка и проветривание, обработка контактных поверхностей с использованием
дезинфицирующих средств. Голосование на дому также будет осуществляться с
соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.