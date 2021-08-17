В избирательной кампании главный — избиратель

В ходе встречи 17 августа Анна Данилюк обратила особое внимание на то, что все политические партии и их представители, принимающие участие в жизни региона должны иметь равные возможности для участия в выборах. «В любой избирательной кампании главный — избиратель. Наша задача —сделать все возможное, чтобы ленинградцы могли сделать свой выбор открыто и безопасно», — подчеркнула вице-губернатор.

Она напомнила, что в этом году жители Ленинградской области впервые могли поставить подпись за кандидата с помощью портала «Госуслуги».

«Мы понимаем, что такие подписи не только исключают возможность технического брака, но и ускоряют и упрощают процесс проверки. Для широкого использования этой практики необходимо повышать уровень цифровой грамотности ленинградцев», — отметила Анна Данилюк.

Михаил Лебединский подчеркнул, что при организации и проведении голосования на выборах в Ленинградской области будут соблюдаться специальные рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции: «Одним из главных приоритетов для организаторов выборов Ленинградской области остается сохранение здоровья наших избирателей. Поэтому каждый избиратель Ленинградской области будет обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты».

Глава Леноблизбиркома рассказал, что в помещениях для голосования будут организованы ежедневная уборка и проветривание, обработка контактных поверхностей с использованием дезинфицирующих средств. Голосование на дому также будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности.