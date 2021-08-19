Как рассказала руководитель Школы третьего возраста Татьяна Кучер, проект «Активное долголетие с нейрографикой» реализуется на базе Совета ветеранов в микрорайоне Мариенбург и Школы третьего возраста при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

На встрече в Мариенбурге автор и руководитель проекта Татьяна Порох подробно рассказала, в чем заключается этот инновационный научный метод. Благодаря ему люди старшего возраста находят в себе новые ресурсы, развивают таланты и способности, черпают вдохновение и справляются с одиночеством и накопленными проблемами.

Каждый, наверное, помнит — устал, забегался, наволновался, но взял в руки ручку или карандаш и, воспользовавшись случайным клочком бумаги или салфеткой, начал что-то бездумно набрасывать на ней. А чуть позже, глядишь, и отпустило вдруг, и душа успокоилась. А клочок бумаги с непонятными «иероглифами» отправился в мусор — свою службу он уже сослужил...

Это удивительное свойство изобразительного творчества воздействовать на психику давно уже подметили психологи. А не так давно, в 2014 году, в России появился и целый научный метод, посвященный этому — нейрографика. Придумал его доктор психологических наук, профессор, основатель Института психологии творчества Павел Пискарев (Санкт-Петербург). За первые пять лет метод распространился по 38 странам мира. В 2020 году метод Пискарёва стал лауреатом XXI Национального конкурса «Золотая Психея» в номинации «Психологический инструмент года», тем самым получив признание психологического сообщества.

Татьяна Викторовна Порох — практический психолог. По ее словам, во время самоизоляции она решила не терять времени зря. Закончила онлайн-курсы по нейрографике, получив диплом инструктора и специалиста по работе с детьми по этому необычному направлению практической психологии.

Татьяна Викторовна рассказала, что метод нейрографики — своего рода инструмент, с помощью которого можно извлекать ресурсы там, где казалось бы зияет пустота невозможного.

- Знаю по своему опыту — мечты сбываются, это точно! - говорит она. - Мои ученики подтвердят: появляются радость и желание жить, ощущение полноценной жизни, вдохновение и жажда деятельности. Метод помогает снизить внутреннее напряжение и испытать чувство покоя и внутреннего удовлетворения.

Психологи называют это путешествием внутрь себя, погружением в глубины бессознательного с помощью рисунка. Метод помогает человеку решить проблему, последовательно отобразив свои переживания в рисунке — ситуацию, свое отношение к ней, свое внутреннее состояние, проблемный корпус, блок, желаемое состояние. При помощи нейрографической линии и простых геометрических фигур (круга, треугольника, квадрата) прорисовывается основа и «сглаживается» значимость происходящего. После чего ситуация отпускается, и человек понимает, что помощь может прийти с любой стороны.

Причем для этого совсем не обязательно быть художником. Всего-то нужно — простой лист белой бумаги и цветные карандаши или маркеры. Главное во время такого терапевтического процесса — слушать себя, не сопротивляться, не скрывать эмоции, вникать в происходящее и, конечно же, рисовать.

По воздействию на человеческий мозг нейрографику сравнивают и с абстрактным искусством и с каллиграфией. Абстрактное искусство выражает внутреннее состояние человека, часто используя символы, которые лежат глубоко в нашем бессознательном. Задействованная в каллиграфии мелкая моторика также весьма благоприятно сказывается на человеке.

Наши пальцы связаны с нашим мозгом, и чем тоньше работа, тем сильнее она влияет на нейронные связи. И действительно, даже приглядываться особенно не надо, чтобы увидеть удивительное сходство рисунков по методу нейрографики со всем нам знакомыми изображениями нейронных сетей нашего мозга. А дальше — еще интереснее! Во время рисования устоявшийся нейронный контур начинает меняться. Создается новый комплекс, новый тип поведения, меняется и окружение человека, к которому буквально начинают притягиваться близкие по духу и складу характера люди.

В этот день Татьяна Порох и руководитель Школы третьего возраста Татьяна Кучер вручили сертификаты об окончании курса эстетического коучинга по методу нейрографики первой группе выпускников. Под руководством Татьяны Порох слушатели с помощью рисования отрабатывали те или иные аспекты жизни, которые их волновали.

Участницы проекта подготовили выставку своих работ и рассказали, как благодаря участию в проекте изменилась их жизнь.

- Я очень волновалась перед началом курса, так как совершенно не умею рисовать, - признается Галина Васильевна Гонтарева. - Но Татьяна Викторовна успокоила меня, сказав, что для этого не нужны никакие навыки. И действительно, мы так увлеклись! Занятия проходили в очень теплой обстановке - как в детстве. В итоге и настроение налаживалось, и какие-то новые мысли приходили, и наступало умиротворение. Меня это очень поддержало. Психологический и эмоциональный настрой за это время стал гораздо лучше. Обязательно буду продолжать этим заниматься.

- Мы очень рады, что в нашем коллективе появился такой человек! - говорит Лариса Владимировна Царькова. - Действительно, метод, который преподает Татьяна Викторовна, успокаивает и расслабляет, а это очень важно и полезно в наше время стрессов. И мечты действительно сбываются!

- Ходила на курс с большим удовольствием, - говорит Ита Валентиновна Худякова. - И дома, если чувствую, что устала, ухожу теперь часа на два рисовать — очень помогает! Начинаю рисовать, у меня и новые идеи появляются, и настроение улучшается. И мужу очень нравится это мое занятие — вешает мои работы на стенку.

Галина Дмитриевна Балашова как раз рисует хорошо: она — участница художественной студии Школы третьего возраста.

- Я воспринимаю этот метод как бесконечное продолжение жизни, - говорит Галина Дмитриевна. - Когда делаешь что-нибудь другое, то всегда видишь конец этому. А вот такое рисование — это нечто без границ!

В конце презентации Татьяна Порох провела для всех желающих мастер-класс по методу нейрографики. И дети, и взрослые увлеченно работали над созданием собственных невероятных «нейронных» композиций.

Гатчинская Школа третьего возраста проводит запись во вторую группу обучения методу нейрографики. Занятия начнутся с 19 августа на базе Школы третьего возраста и Совета ветеранов микрорайона Мариенбург. Справки по телефону: 8(81371)21691.



