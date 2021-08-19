Как рассказала руководитель Школы третьего возраста
Татьяна Кучер, проект «Активное долголетие с нейрографикой» реализуется на базе
Совета ветеранов в микрорайоне Мариенбург и Школы третьего возраста при
поддержке гранта губернатора Ленинградской области.
На встрече в Мариенбурге автор и
руководитель проекта Татьяна Порох подробно рассказала, в чем заключается этот
инновационный научный метод. Благодаря ему люди старшего возраста находят в себе
новые ресурсы, развивают таланты и способности, черпают вдохновение и
справляются с одиночеством и накопленными проблемами.
Каждый, наверное, помнит — устал, забегался,
наволновался, но взял в руки ручку или карандаш и, воспользовавшись случайным
клочком бумаги или салфеткой, начал что-то бездумно набрасывать на ней. А чуть
позже, глядишь, и отпустило вдруг, и душа успокоилась. А клочок бумаги с
непонятными «иероглифами» отправился в мусор — свою службу он уже сослужил...
Это удивительное свойство изобразительного творчества
воздействовать на психику давно уже подметили психологи. А не так давно, в 2014
году, в России появился и целый научный метод, посвященный этому —
нейрографика. Придумал его доктор психологических наук, профессор, основатель
Института психологии творчества Павел Пискарев (Санкт-Петербург). За первые
пять лет метод распространился по 38 странам мира. В 2020 году метод Пискарёва
стал лауреатом XXI Национального конкурса «Золотая Психея» в номинации
«Психологический инструмент года», тем самым получив признание психологического
сообщества.
Татьяна Викторовна Порох — практический
психолог.
По ее словам, во время самоизоляции она решила не терять времени зря. Закончила
онлайн-курсы по нейрографике, получив диплом инструктора и специалиста по
работе с детьми по этому необычному направлению практической психологии.
Татьяна Викторовна рассказала, что метод нейрографики
— своего рода инструмент, с помощью которого можно извлекать ресурсы там, где
казалось бы зияет пустота невозможного.
- Знаю по своему опыту — мечты сбываются, это точно! -
говорит она. - Мои ученики подтвердят: появляются радость и желание жить,
ощущение полноценной жизни, вдохновение и жажда деятельности. Метод помогает
снизить внутреннее напряжение и испытать чувство покоя и внутреннего
удовлетворения.
Психологи называют это путешествием внутрь себя,
погружением в глубины бессознательного с помощью рисунка. Метод помогает
человеку решить проблему, последовательно отобразив свои переживания в рисунке
— ситуацию, свое отношение к ней, свое внутреннее состояние, проблемный корпус,
блок, желаемое состояние. При помощи нейрографической линии и простых
геометрических фигур (круга, треугольника, квадрата) прорисовывается основа и
«сглаживается» значимость происходящего. После чего ситуация отпускается, и
человек понимает, что помощь может прийти с любой стороны.
Причем для этого совсем не обязательно быть
художником. Всего-то нужно — простой лист белой бумаги и цветные карандаши или
маркеры. Главное во время такого терапевтического процесса — слушать себя, не
сопротивляться, не скрывать эмоции, вникать в происходящее и, конечно же,
рисовать.
По воздействию на человеческий мозг
нейрографику сравнивают и с абстрактным искусством и с каллиграфией. Абстрактное
искусство выражает внутреннее состояние человека, часто используя символы,
которые лежат глубоко в нашем бессознательном. Задействованная в каллиграфии
мелкая моторика также весьма благоприятно сказывается на человеке.
Наши пальцы связаны с нашим мозгом, и чем тоньше
работа, тем сильнее она влияет на нейронные связи. И действительно, даже
приглядываться особенно не надо, чтобы увидеть удивительное сходство рисунков
по методу нейрографики со всем нам знакомыми изображениями нейронных сетей
нашего мозга. А дальше — еще интереснее! Во время рисования устоявшийся
нейронный контур начинает меняться. Создается новый комплекс, новый тип
поведения, меняется и окружение человека, к которому буквально начинают
притягиваться близкие по духу и складу характера люди.
В этот день Татьяна Порох и руководитель Школы
третьего возраста Татьяна Кучер вручили сертификаты об окончании курса
эстетического коучинга по методу нейрографики первой группе выпускников. Под
руководством Татьяны Порох слушатели с помощью рисования отрабатывали те или
иные аспекты жизни, которые их волновали.
Участницы проекта подготовили выставку
своих работ и рассказали, как благодаря участию в проекте изменилась их жизнь.
- Я очень волновалась перед началом курса, так как
совершенно не умею рисовать, - признается Галина Васильевна Гонтарева. - Но
Татьяна Викторовна успокоила меня, сказав, что для этого не нужны никакие
навыки. И действительно, мы так увлеклись! Занятия проходили в очень теплой
обстановке - как в детстве. В итоге и настроение налаживалось, и какие-то новые
мысли приходили, и наступало умиротворение. Меня это очень поддержало.
Психологический и эмоциональный настрой за это время стал гораздо лучше.
Обязательно буду продолжать этим заниматься.
- Мы очень рады, что в нашем коллективе появился такой
человек! - говорит Лариса Владимировна Царькова. - Действительно, метод,
который преподает Татьяна Викторовна, успокаивает и расслабляет, а это очень
важно и полезно в наше время стрессов. И мечты действительно сбываются!
- Ходила на курс с большим удовольствием, - говорит
Ита Валентиновна Худякова. - И дома, если чувствую, что устала, ухожу теперь
часа на два рисовать — очень помогает! Начинаю рисовать, у меня и новые идеи
появляются, и настроение улучшается. И мужу очень нравится это мое занятие —
вешает мои работы на стенку.
Галина Дмитриевна Балашова как раз рисует хорошо: она
— участница художественной студии Школы третьего возраста.
- Я воспринимаю этот метод как бесконечное продолжение
жизни, - говорит Галина Дмитриевна. - Когда делаешь что-нибудь другое, то
всегда видишь конец этому. А вот такое рисование — это нечто без границ!
В конце презентации Татьяна Порох провела
для всех желающих мастер-класс по методу нейрографики. И дети, и
взрослые увлеченно работали над созданием собственных невероятных «нейронных»
композиций.
Гатчинская Школа третьего возраста проводит запись во
вторую группу обучения методу нейрографики. Занятия начнутся с 19 августа на
базе Школы третьего возраста и Совета ветеранов микрорайона Мариенбург. Справки
по телефону: 8(81371)21691.