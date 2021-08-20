Ленинградские «молодые профессионалы» едут в Уфу

Ленинградские «молодые профессионалы» едут в Уфу

Команда Ленинградской области поедет на финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021). Чемпионат состоится с 25 по 29 августа в Уфе. В состав сборной региона входят 20 конкурсантов, 25 экспертов и сопровождающих и тим-лидер. В 2021 году Ленинградская область будет представлена в 14 компетенциях.

Рубрики : Образование     20 Aug 2021

Нацфинал WorldSkills Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект «Образование».

Организаторами первенства выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году.

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