Ленинградские «молодые профессионалы» едут в Уфу

Нацфинал WorldSkills
Russia – это самые масштабные в России соревнования профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших
профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и
школьников до 16 лет. Мероприятие ежегодно проводят в рамках реализации
федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в нацпроект
«Образование».
Организаторами первенства
выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство
Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Финал
IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года
науки и технологий в 2021 году.