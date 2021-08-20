Светофоров станет больше

Светофору – бесперебойное питание

За полгода в районе зарегистрировано 130 ДТП, в которых 12 человек погибло и 171 получили травмы. В том числе 19 детей в возрасте до 16 лет. Одна из основных причин аварий – несоблюдение очередности проезда перекрестка. В районе есть несколько мест концентрации ДТП с пострадавшими. В том числе пересечения с автодорогой федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора.

Перекресток с шоссе регионального значения Елизаветино – Скворицы – аварийно-опасный. В адрес Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос установки светофорного поста на этом перекрестке – для снижения вероятности аварийных ситуаций.

Второй опасный перекресток на дороге А-120 – с региональной дорогой Гатчина – Куровицы. Имеющийся там светофор часто выходит из строя из-за перебоев с электропитанием. В результате водители проезжают перекресток, неверно трактуя дорожные знаки. Комиссия решила направить обращение на имя руководителя Управления федеральных автодорог «Северо-Запад» с просьбой оборудовать светофор бесперебойным питанием путем замены силового кабеля.

Кроме того, необходимы меры для предотвращения наездов на пешеходов в Пудости на Молодежной улице. Дорога в этом месте искривляется в профиле, и видимость ограничена. Люди переходят проезжую часть, не убедившись в безопасности. А пешеходный переход – на расстоянии порядка 200 метров. Поэтому комиссия постановила поручить гатчинскому комитету ЖКХ установить пешеходные ограждения на этой улице напротив дома № 24 (участок шоссе Стрельна – Кипень – Гатчина).

Чей мост без перил?

В ходе заседания комиссии обсуждалось состояние подведомственных дорог общего пользования в Коммунаре и в Сиверском поселении. Отвечая на вопросы комиссии, представитель Сиверской администрации пояснил, что разметка на отремонтированном дорожном полотне на перекрестке улиц Вокзальной и Строителей будет нанесена до 1-го сентября. А железнодорожный переезд в Сиверском находится в зоне ответственности железной дороги, и по мнению РЖД он – в нормативном состоянии. Комиссия постановила направить письмо на имя главы администрации Гатчинского района с просьбой включить переезд вблизи железнодорожной станции в Сиверском в план осмотра.

На границе Коммунара на Железнодорожной улице есть мост через речку Славянку. На мосту отсутствует перильное ограждение. Перспектива восстановления перил – под вопросом, заместителю председателя комиссии будет направлена информация о принадлежности мостового сооружения.

На Киевской поставят пешеходный светофор

В числе обращений граждан был вопрос об оборудовании искусственных неровностей в Гатчине на Киевской улице, возле дома № 4-а. Члены комиссии согласились с необходимостью обезопасить переход (в прошлом году там сбили троих), но решили пойти дальше.

Для принудительного снижения скорости перед «зеброй» уже устанавливались «лежачие полицейские», которые практически парализовали движение на основной транспортной артерии города. Спустя десять дней неровности демонтировали. Через несколько часов после этого на данном переходе сбили еще одного человека.

Комиссия решила оборудовать пешеходный переход в районе дома № 4-а на Киевской вызывным светофорным постом – до 30 сентября. Пешеходы будут нажимать на кнопку и, дождавшись зеленого сигнала, переходить.

Представители дирекции Гатчинского музея-заповедника обратились с просьбой поставить знак «Движение запрещено» или «Въезд запрещен» у входа в парк возле Березовых ворот – для обеспечения безопасности.

Комиссия сочла вопрос актуальным. Данный проезд полностью заставлен автотранспортом, жителям и гостям города не припарковаться для посещения парка, проход для пешеходов также крайне ограничен.

Решено разработать схему установки дорожных знаков, позволяющую минимизировать длительную стоянку машин на проезде от ул. Хохлова к Березовым воротам и согласовать ее с ГИБДД. Знаки поставить до 20 августа в соответствии с утвержденной схемой.

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