А у вас нет ограничений на выезд?

Услуга доступна для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, во всех субъектах Российской Федерации по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/10003/14/info.

Государственная услуга ФССП России предоставляется заявителю в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления в территориальный орган ведомства. Срок направления (выдачи) заявителю документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, - не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации результата предоставления государственной услуги.

Заявления о предоставлении информации из банка данных, поданные в электронной форме, регистрируются централизованно и автоматически в день поступления. Указанная государственная услуга предоставляется бесплатно, государственная пошлина за предоставление услуги не взимается.

Информация о ходе снятия ограничения на выезд за пределы РФ может быть запрошена как лично стороной исполнительного производства (физические и юридические лица), так и доверенным лицом по доверенности или законным представителем.

При подаче документов в электронной форме заявителю необходимо проверить свои данные на форме подачи заявления и заполнить все необходимые поля. Результатом оказания услуги будет уведомление о ходе снятия действующего временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации из банка данных либо уведомление об отсутствии действующего временного ограничения на выезд. Информация поступит в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

В текущем году в Управление Федеральной службы судебных приставов посредством использования гражданами и представителями организаций Единого портала государственных услуги функций поступило более 12 тысяч заявлений, что на 77% превышает показатели прошлого года.

Отметим, что за семь месяцев 2021 года судебными приставами-исполнителями структурных подразделений УФССП России по Ленинградской области вынесено 75146 постановлений о временном ограничении на выезд за пределы РФ.

Обращаем внимание жителей Ленинградской области! Если вы несёте определённые обязательства перед государством, кредитными организациями, физическими или юридическими лицами, вам рекомендуется обратиться в службу судебных приставов перед поездкой за рубеж. Узнать о наличии возбуждённого в отношении вас исполнительного производства можно на официальном интернет-сайте УФССП России по Ленинградской области: www.r47.fssp.gov.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».