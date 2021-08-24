Футболисты разыграли Кубок Колобанова

Футболисты разыграли Кубок Колобанова

В субботу, 21 августа, состоялся турнир по мини-футболу «Кубок Колобанова-2021», посвященный событиям 1941-го года, когда танковая бригада под командованием Зиновия Колобанова остановила фашистскую армаду при наступлении на Ленинград.

Рубрики : Спорт     24 Aug 2021

Участниками турнира стали 13 команд из Гатчины, Гатчинского района, Соснового Бора и Санкт-Петербурга.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие члены Морского собрания города Гатчины, среди них – капитан 2-ого ранга Фикрет Эфендиев, лейтенант запаса ВМФ Александр Белков и Почетный гражданин города Гатчины, Почетный мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры Юрий Назаров.

Юрий Иванович напомнил футболистам события начала Великой Отечественной войны и подвиг Зиновия Колобанова.

В ходе турнира после напряженной борьбы до финальных игр добрались команды «Нити»  из Соснового Бора и «Олимпия» из Гатчины. По праву их можно назвать самыми сильными игроками встречи. По ходу матча перевес в счете переходил от одной команды к другой, но в итоге победу одержала команда «Нити».

В матче за третье место по итогам серии пенальти бронзовую медаль завоевала команда из Кобрино.

 

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