Футболисты разыграли Кубок Колобанова

Участниками
турнира стали 13 команд из Гатчины, Гатчинского района, Соснового Бора и Санкт-Петербурга.
В
торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие члены Морского собрания
города Гатчины, среди них – капитан 2-ого ранга Фикрет Эфендиев, лейтенант
запаса ВМФ Александр Белков и Почетный гражданин города Гатчины, Почетный
мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры Юрий Назаров.
Юрий
Иванович напомнил футболистам события начала Великой Отечественной войны и
подвиг Зиновия Колобанова.
В
ходе турнира после напряженной борьбы до финальных игр добрались команды «Нити»
из Соснового Бора и «Олимпия» из
Гатчины. По праву их можно назвать самыми сильными игроками встречи. По ходу
матча перевес в счете переходил от одной команды к другой, но в итоге победу
одержала команда «Нити».
В
матче за третье место по итогам серии пенальти бронзовую медаль завоевала команда
из Кобрино.