Лукашевская школа: на финишной прямой

Еще
месяц назад казалось, что ремонту школы не будет конца и края. Но когда были
приняты кардинальные организационные решения и от слов перешли к делу - процесс
пошел. По сути, роль заказчика теперь выполняет комитет образования. Это
исключительный случай: в других школах ремонтами и реновациями занимается
непосредственно образовательное учреждение.
-
Это очень ответственная роль: мы должны многое предусмотреть, принимать
оперативные решения, вовремя находить деньги на закупку всего необходимого, -
рассказывает председатель комитета образования Гатчиинского района Елена
Глыбина. - Низкий поклон нашим подрядчикам. Такой качественный и быстрой работы
я давно не видела. Профессионально подходят ко всему. Очень внимательно
относятся к технологическим процессам, которые должны быть запущены в школе, с
точки зрения инженерии и обеспечения жизнедеятельности детей. Конечно же, мы
благодарны главе администрации Гатчинского района Людмиле Николаевне Нещадим,
которая контролирует ход реновации, всем ее заместителям, специалистам. Если
возникает замедление темпа и нужно помочь, проконсультироваться, то
подключаются и сотрудники ЖКХ, и все службы Гатчинского района. Очень
благодарны главе администрации Пудомягского сельского поселения Сергею Якименко
и всему коллективу администрации. Благодаря общим усилиям, к началу учебного
года школа будет качественной, безопасной и красивой.
- Чтобы никто и ничто не тормозило ремонт, сейчас мы все решаем напрямую с комитетом образования, - пояснил руководитель подрядной организации Сергей Саханько. - Хорошо, что было найдено такое правильное решение. И результат уже очевиден. Если еще пару дней назад кругом были завалы, то сейчас картинка вырисовывается: мы идем к финишу. Глобальные работы все завершены. Остались небольшие мелочи, которые мы закончим буквально за 2-3 дня. Мы сами для себя поставили планку: к 27 августа завершить 99 процентов работ. Затем мы будем убирать мусор и приводить в порядок территорию. Есть полная уверенность, что школа будет готова к 1 сентября.
Психология
цвета
Подрядчик
занимается не только ремонтом, но и дизайном школы, подбором материалов,
благоустройством территории.
- В
детском возрасте усиленно формируется психика ребенка, поэтому к оформлению
зданий и помещений, в которых находятся дети, нужно относиться особенно
внимательно. Зеленый цвет – успокаивающий, поэтому для фасада школы мы выбрали
оливково-фисташковый цвет, а чтобы выделить акцентные части школы, использовали
терракотово-оранжевый. Эти цвета гармонично сочетаются, - рассказывает
дизайнер-архитектор Юлия Домрачева.
На
первом месте – здоровье детей, поэтому все материалы соответствуют необходимым
нормативам. Во дворе школы на дорожках теперь будет набивное покрытие. Оно
менее травмоопасно, чем асфальт или плитка. Обновляются газоны, высаживаются
кустарники, цветы.
-
Мы живем в Ленинградской области – у нас пасмурно, кругом серые здания, а мне
хочется сделать детство ярким. Чтобы выделить парадный вход в школу, куда дети
ходят почти каждый день, у входной группы, справа и слева, я делаю два больших
цветника. Цветники будут нарядными и зимой, и летом. Для этого сажаю
многолетние растения: можжевельники, три уровня гортензий разного цвета – от 1
м 60 см до 1 метра. Оформлю их многолетними почвопокровными растениями. Дети
будут видеть цветники из окна, но они не будут загораживать дневной свет. К 1
сентября в знак особого уважения к учительской профессии, мы высаживаем 20
деревьев, по количеству учителей Лукашевской школы. Это будет новая школьная
достопримечательность - «Аллея учительской славы», - поделилась планами Юлия
Домрачева.
Внутри
школы под руководством профессионального дизайнера цветовое решение было также
изменено там, где это возможно. К примеру, новые подрядчики убрали кислотный
цвет в столовой. Теперь она спокойного фисташкового цвета. Купили специальный
противопожарный линолеум и тоже спокойных цветов.
- Для меня этот объект сложный, потому что очень сжатые сроки, и при этом очень интересный, - утверждает Юлия Домрачева. - Когда приходит комиссия и спрашивает - вы успеете в срок, я отвечаю - у нас нет других вариантов.
Всё под контролем
В
понедельник, 23 августа, ход реновации проинспектировал председатель областного
комитета образования Сергей Тарасов. Он сразу отметил, что за две недели,
прошедшие со дня его предыдущего визита, произошли разительные перемены.
-
Самые трудоемкие работы уже выполнены. В основном, осталась пуско-наладка,
частично установка оборудования и благоустройство. Мы видим, что есть некоторые
шероховатости, которые нужно устранить, и они будут устраняться до 1 сентября.
Плюс какие-то элементы пуско-наладочных работ будут проводиться в сентябре.
Безусловно, на выполненные работы будут действовать и гарантийные
обязательства. Самое главное то, что мы сейчас видим: школа детей 1 сентября
примет и будет нормально работать, - сказал Сергей Тарасов.
Татьяна
Можаева