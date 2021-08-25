Лукашевская школа: на финишной прямой

Еще месяц назад казалось, что ремонту школы не будет конца и края. Но когда были приняты кардинальные организационные решения и от слов перешли к делу - процесс пошел. По сути, роль заказчика теперь выполняет комитет образования. Это исключительный случай: в других школах ремонтами и реновациями занимается непосредственно образовательное учреждение.

- Это очень ответственная роль: мы должны многое предусмотреть, принимать оперативные решения, вовремя находить деньги на закупку всего необходимого, - рассказывает председатель комитета образования Гатчиинского района Елена Глыбина. - Низкий поклон нашим подрядчикам. Такой качественный и быстрой работы я давно не видела. Профессионально подходят ко всему. Очень внимательно относятся к технологическим процессам, которые должны быть запущены в школе, с точки зрения инженерии и обеспечения жизнедеятельности детей. Конечно же, мы благодарны главе администрации Гатчинского района Людмиле Николаевне Нещадим, которая контролирует ход реновации, всем ее заместителям, специалистам. Если возникает замедление темпа и нужно помочь, проконсультироваться, то подключаются и сотрудники ЖКХ, и все службы Гатчинского района. Очень благодарны главе администрации Пудомягского сельского поселения Сергею Якименко и всему коллективу администрации. Благодаря общим усилиям, к началу учебного года школа будет качественной, безопасной и красивой.

- Чтобы никто и ничто не тормозило ремонт, сейчас мы все решаем напрямую с комитетом образования, - пояснил руководитель подрядной организации Сергей Саханько. - Хорошо, что было найдено такое правильное решение. И результат уже очевиден. Если еще пару дней назад кругом были завалы, то сейчас картинка вырисовывается: мы идем к финишу. Глобальные работы все завершены. Остались небольшие мелочи, которые мы закончим буквально за 2-3 дня. Мы сами для себя поставили планку: к 27 августа завершить 99 процентов работ. Затем мы будем убирать мусор и приводить в порядок территорию. Есть полная уверенность, что школа будет готова к 1 сентября.

Психология цвета

Подрядчик занимается не только ремонтом, но и дизайном школы, подбором материалов, благоустройством территории.

- В детском возрасте усиленно формируется психика ребенка, поэтому к оформлению зданий и помещений, в которых находятся дети, нужно относиться особенно внимательно. Зеленый цвет – успокаивающий, поэтому для фасада школы мы выбрали оливково-фисташковый цвет, а чтобы выделить акцентные части школы, использовали терракотово-оранжевый. Эти цвета гармонично сочетаются, - рассказывает дизайнер-архитектор Юлия Домрачева.

На первом месте – здоровье детей, поэтому все материалы соответствуют необходимым нормативам. Во дворе школы на дорожках теперь будет набивное покрытие. Оно менее травмоопасно, чем асфальт или плитка. Обновляются газоны, высаживаются кустарники, цветы.

- Мы живем в Ленинградской области – у нас пасмурно, кругом серые здания, а мне хочется сделать детство ярким. Чтобы выделить парадный вход в школу, куда дети ходят почти каждый день, у входной группы, справа и слева, я делаю два больших цветника. Цветники будут нарядными и зимой, и летом. Для этого сажаю многолетние растения: можжевельники, три уровня гортензий разного цвета – от 1 м 60 см до 1 метра. Оформлю их многолетними почвопокровными растениями. Дети будут видеть цветники из окна, но они не будут загораживать дневной свет. К 1 сентября в знак особого уважения к учительской профессии, мы высаживаем 20 деревьев, по количеству учителей Лукашевской школы. Это будет новая школьная достопримечательность - «Аллея учительской славы», - поделилась планами Юлия Домрачева.

Внутри школы под руководством профессионального дизайнера цветовое решение было также изменено там, где это возможно. К примеру, новые подрядчики убрали кислотный цвет в столовой. Теперь она спокойного фисташкового цвета. Купили специальный противопожарный линолеум и тоже спокойных цветов.

- Для меня этот объект сложный, потому что очень сжатые сроки, и при этом очень интересный, - утверждает Юлия Домрачева. - Когда приходит комиссия и спрашивает - вы успеете в срок, я отвечаю - у нас нет других вариантов.

Всё под контролем

В понедельник, 23 августа, ход реновации проинспектировал председатель областного комитета образования Сергей Тарасов. Он сразу отметил, что за две недели, прошедшие со дня его предыдущего визита, произошли разительные перемены.

- Самые трудоемкие работы уже выполнены. В основном, осталась пуско-наладка, частично установка оборудования и благоустройство. Мы видим, что есть некоторые шероховатости, которые нужно устранить, и они будут устраняться до 1 сентября. Плюс какие-то элементы пуско-наладочных работ будут проводиться в сентябре. Безусловно, на выполненные работы будут действовать и гарантийные обязательства. Самое главное то, что мы сейчас видим: школа детей 1 сентября примет и будет нормально работать, - сказал Сергей Тарасов.

Татьяна Можаева