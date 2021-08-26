Единовременная выплата — всем пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». Как сказано в указе, единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей является мерой социальной поддержки и предназначена для граждан, которые:

- постоянно проживают на территории Российской Федерации;

- по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом.

То есть выплату получат все пенсионеры – работающие, неработающие, а также военные пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств.

Стоит подчеркнуть, что назначение выплат стало возможным благодаря дополнительным доходам бюджета, это не траты из Фонда национального благосостояния. Как отмечают политологи, пополнение доходной части бюджета - яркое свидетельство того, что экономика России восстанавливается, а значит президентом и «Единой Россией» были приняты верные решения в пандемийный 2020-й год.

денежная выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных. Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей получат 2 058 062 граждан.

Также стоит напомнить, что по инициативе «Единой России» законодательно установлена необходимость ежегодной индексации пенсий. Таких индексаций было уже 3, в том числе – в этом году. Но так как цены подросли, принято решение о единовременной выплате в 10 000 рублей.

В новом составе Думы «Единая Россия» по поручению президента примет поправку об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции – чтобы точно защитить доходы россиян.

- Единовременная выплата в 10 тысяч рублей – для нас неожиданное, но такое важное решение. Мы живем вдвоем с мужем-пенсионером, а значит, доход в сентябре увеличится на 20 тысяч рублей. Это хорошая сумма, сможем решить сразу несколько накопившихся вопросов, - поделилась Вера Васильевна Семенова.