Единовременная выплата — всем пенсионерам

Президент России
Владимир Путин подписал Указ «О единовременной денежной выплате гражданам,
получающим пенсию». Как сказано в указе, единовременная денежная выплата в
размере 10 000 рублей является мерой социальной поддержки и предназначена для
граждан, которые:
- постоянно
проживают на территории Российской Федерации;
- по состоянию на
31 августа 2021 года являются получателями пенсий, выплата которых производится
Пенсионным фондом.
То есть выплату получат
все пенсионеры – работающие, неработающие, а также военные пенсионеры, которые
получают пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств.
Стоит подчеркнуть,
что назначение выплат стало возможным благодаря дополнительным доходам бюджета,
это не траты из Фонда национального благосостояния. Как отмечают политологи, пополнение
доходной части бюджета - яркое свидетельство того, что экономика России
восстанавливается, а значит президентом и «Единой Россией» были приняты верные
решения в пандемийный 2020-й год.
денежная выплата
будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном
порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных. Доставка
единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в
котором производится доставка соответствующих видов пенсий.
В Санкт-Петербурге
и Ленинградской области единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей
получат 2 058 062 граждан.
Также стоит
напомнить, что по инициативе «Единой России» законодательно установлена необходимость
ежегодной индексации пенсий. Таких индексаций было уже 3, в том числе – в этом
году. Но так как цены подросли, принято решение о единовременной выплате в 10
000 рублей.
В новом составе
Думы «Единая Россия» по поручению президента примет поправку об индексации
пенсий в 2022 году выше уровня инфляции – чтобы точно защитить доходы россиян.
- Единовременная
выплата в 10 тысяч рублей – для нас неожиданное, но такое важное решение. Мы
живем вдвоем с мужем-пенсионером, а значит, доход в сентябре увеличится на 20
тысяч рублей. Это хорошая сумма, сможем решить сразу несколько накопившихся
вопросов, - поделилась Вера Васильевна Семенова.