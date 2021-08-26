В Народном фронте предложили уголовный срок за подменные номера

Общественники считают, что нужно обязать операторов связи бесплатно
предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать такие звонки без
санкции суда. А за подменные номера в Народном фронте предлагают ввести
уголовную ответственность.
В письме министру сообщается, что по данным платформы для выявления
мошенников и борьбы с ними «Мошеловка», запущенной Народным фронтом в мае,
54,4% поступивших сигналов касаются телефонного мошенничества, 56% всех
злоумышленников представляются работниками финансовых и
государственных учреждений.
Уже более 90% россиян получали хотя бы один звонок от мошенников. Причём,
если раньше речь шла только о взрослых людях, то теперь стали появляться
сообщения и о звонках несовершеннолетним. По данным регулятора в прошлом году
телефонные мошенники похитили у граждан около 9 миллиардов рублей, в
позапрошлом – 6,5. То есть успешность мошеннических атак с каждым годом
возрастает несмотря на то, что население довольно хорошо осведомлено об этой
угрозе.
«Мы считаем необходимым не только ввести ответственность за злонамеренное
использование технологий подмены номеров, но и привлечь операторов связи к
борьбе с этим явлением, учитывая его масштабы и угрозу благополучию граждан», –
подчёркивает руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков»
Евгения Лазарева.
По её словам, операторы связи обладают всеми возможностями идентифицировать
звонок с подменного номера, предупредить о нём абонента и заблокировать
коммуникацию с его источником.
«На наш взгляд, проблема телефонного мошенничества давно приобрела
настолько угрожающие масштабы, что операторам связи пора проявить социальную
ответственность и включиться в борьбу со злоумышленниками. Мы искренне
полагаем, что этого до сих пор не случилось только из-за отсутствия необходимой
нормативной базы», – заключила Лазарева.