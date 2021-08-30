Иван Крамской — художник, творивший в Сиверской

Известно, что Иван Николаевич Крамской (1837-1887) начал снимать дачу в поселке Сиверский в 1874 году. В 1881 году он построил собственную дачу и мастерскую у Строганова Моста, на правом берегу реки Оредеж. В Сиверской Крамским написано более сорока работ, включающих и этюды, на которых изображена его усадьба. Среди них такие известные работы, как «Мина Моисеев», «Неизвестная», «Полесовщик», «Крестьянин с уздечкой» и другие.

Вот как описывает дачную усадьбу Крамского побывавший у него в гостях Илья Репин: «Он покупает землю в живописной местности, на Сиверской станции, и устраивает там превосходную во всех отношениях мастерскую, особо от большого двухэтажного дома для семьи, чтобы не мешали работать… Огромное окно укрепили железными рельсами, пол был на одной плоскости с землёю, чтобы можно было ставить натуру на воздух, перед окном-стеклянною стеною и переносить её прямо в картину… Дом просторный, весёлый… Масса цветов рассыпается богатым ковром по куртинам… Внизу до живописной речки Оредеж клумбы клубники и других ягод до самой собственной купальни… Словом, полный помещичий дом с прекрасным шоссе к главному подъезду и со штатом слуг».

В апреле 1887 года Иван Крамской умер в Петербурге. Дачей до национализации в 1918 году владел его сын Анатолий Иванович. Этот дом сгорел в январе 1944 года при бомбёжке во время освобождения Сиверской от фашистских захватчиков.

В 2021 году памятное место, где находились усадьба и парк Ивана Крамского, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Его включили в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. На территории объекта культурного наследия XIX века действует общий режим использования земель и требования к градостроительным регламентам. Охраняются элементы ландшафтной композиции: усадебного парка второй половины XIX века с ценными парковыми насаждениями (липы, березы, лиственницы, ели, сосны).