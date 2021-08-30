ВместеЯрче в Ленинградской области

В рамках праздника на главной площади Тосно будет организована выставочная зона, в тематике энергосбережения, науки, новых технологий в сохранении ресурсов. На несколько часов площадь превратится в мини-городок учёных, ведущих компаний и предприятий в области энергосбережения, которые наполнят пространство интерактивными играми, VR-зонами, интересными квестами, конкурсами и викторинами для детей, покажут научно-популярное шоу, беспилотные летательные аппараты, роботов, электрокартинги и многое другое.

В этот день регион узнает имена победителей конкурса «#энерголайфхаки», «Лучший педагог». Награждать призеров приедут губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Сергей Харлашкин, председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев.

В программе запланировано проведение нескольких флешмобов, уличного перформанса - огненного шоу, шоу барабанщиц, выступление творческих коллективов Тосненского района. Работа бесплатной зоны развлечений: художника по аквагриму, батута, костюмированных ростовых кукол.

На протяжении всего мероприятия на сцене выступят артисты:

- Максим Завидия, участник 1 сезона телешоу «Песни на ТНТ», обладатель премий: ТОП-30 «Самый модный певец», Profi Performance award.

- группа «Маяковский», исполнители таких треков, как «Париж», «Нравится», «Слабые», «Прости», «Лето-любовь».

Напомним, право проведения Всероссийского фестиваля на своей территории Тосненский район получил благодаря победе в рейтинге энергосбережения среди районов за 2020 год, составляемого Центром энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области.

P.S. Собираясь на мероприятие, не забудьте захватить с собой пустые бутылки из пластика. Сдав их в «Эко-тир», вы получите бесплатный выстрел. Вторую жизнь крышечкам подарят #КрышечкиДоброТЫ. Сдайте крышечки для их правильной переработки=сохраните экологию региона. Кроме этого на площадке будет работать экомобиль, принимая опасные отходы – лампы и градусники.