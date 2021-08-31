Капитальный ремонт: проверка готовности

Половина дня была посвящена осмотру многоквартирных домов, включенных в план капитального ремонта на 2021 год. В осмотре участвовал представитель фонда капремонта Ленинградской области по г. Гатчине Станислав Шишкин.

Начали с жилого дома № 15 на Соборной (вход – со двора, за пышечной и бывшим «Шанхаем»). В доме на 80% сделаны внутридомовые сети теплоснабжения и холодное водоснабжение, ведется монтаж отопительных приборов. По некоторым видам работ есть замечания ЖКХ, которые строители должны исправить. Ремонт крыши выполнен на 5%, к фундаменту еще не приступали – ждут окончания работ по сетям.

Людмила Нещадим поднялась на чердак, чтобы осмотреть крышу, и спустилась в подвал. Глава администрации сделала замечания по поводу общего состояния подвала, превращенного в склад. Потрогала стены, почерневшие от сырости. Но теперь они сухие – сделана гидроизоляция.

В доме № 20 на Соборной в ходе капитального ремонта на 80% сделан монтаж нижней разводки, ведется монтаж радиаторов и стояков в квартирах. У ЖКХ и здесь есть замечания.

Осмотрели два одинаковых дома – № 3 и № 3-а на ул. Володарского, зашли в квартиру на первом этаже. Разруха. Однако работы по внутридомовым сетям электроснабжения завершены – ожидается комиссия по приемке, идет монтаж верхнего розлива внутридомовых сетей теплоснабжения. К ремонту внутридомовых сетей холодного водоснабжения не приступали.

По программе на будущий год запланирован ремонт фасада дома на Володарского, 3. А крыша там, по словам представителей управляющей компании, как решето. Если бы удалось одновременно отремонтировать и то, и другое, было бы идеально. Людмила Нещадим согласилась: делать фасад без кровли – абсурд. Надо решать вопрос комплексно.

В доме № 11 на ул. Гагарина тоже поднялись на чердак. Там светло, тепло и сухо: заканчивается монтаж стропил, монтируется обрешетка и пароизоляция, строители ждут металл.

В Тайцах на ул. Юного Ленинца, 2 осмотрели ход ремонта здания бизнес-инкубатора. На данный момент оно в плачевном состоянии, но подрядчик настроен оптимистично. Людмила Николаевна выслушала объяснения и прямо предупредила: будут проволочки – произойдет смена подрядчика.

- Никогда такое количество гатчинских домов не участвовало в капитальном ремонте, – прокомментировала глава администрации результаты осмотра. – В этом году мы ремонтируем 57 домов, и, конечно, важно было посмотреть, укладываются ли подрядчики в сроки, и насколько качественно выполняют все работы, предусмотренные проектно-сметной документацией. Так, по 23 адресам полностью перестилают крышу, в 13 домах ремонтируют подвалы и еще в 17 – укрепляют фундамент, по 4 адресам идет замена коммуникаций. Ситуации разные. Об этом, в том числе, говорят и обращения жителей домов, включенных в план капитального ремонта. Мы обсудили и с представителем фонда капитального ремонта, и с подрядчиком все текущие вопросы. Есть объекты, где и качество работ достойное, и подрядчик не отстает от графика. Но есть дома, где подрядчик вышел за сроки; или где ремонтируется кровля, а жильцы обращаются по поводу протечек.

У главы гатчинской администрации запланирована встреча с руководителем фонда капитального ремонта – для обсуждения проблемных вопросов текущего года, а также тех, которые требуют синхронизации действий администрации как заказчика, фонда капитального ремонта и профильного комитета ЖКХ.

- Я очень надеюсь, что мы обсудим все вопросы, которые требуют регулирования, и будем двигаться дальше. У Гатчины много планов по капитальному ремонту. На следующий год 147 домов в городе включено в строительно-монтажные работы, ряд домов вошли в проектно-изыскательские работы. Это объективно, поскольку жилой фонд Гатчины по годам строительства очень разный, и много домов, построенных в ранний советский период. Некоторые признаются аварийными и подлежащими расселению, – отметила Людмила Нещадим.

Кроме того, в текущем году предусмотрен капитальный ремонт лифтового оборудования в пяти домах Гатчины – за счет средств собственников, формирующих фонд капремонта на счетах регионального оператора. В одном из этих домов будет непосредственно заменено три лифта. Замена лифтового оборудования с учетом мер государственной поддержки (областной бюджет) будет произведена в семи многоквартирных домах – это 24 лифта на общую сумму 61,53 млн руб. Планируемый срок окончания ремонтных работ – 15 сентября 2021 года.

Екатерина Дзюба