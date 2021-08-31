Капитальный ремонт: проверка готовности

Половина дня была
посвящена осмотру многоквартирных
домов, включенных в план капитального ремонта на 2021 год. В осмотре
участвовал представитель фонда капремонта Ленинградской области по г. Гатчине
Станислав Шишкин.
Начали с жилого
дома № 15 на Соборной (вход – со двора, за пышечной и бывшим «Шанхаем»). В доме
на 80% сделаны внутридомовые сети теплоснабжения и холодное водоснабжение,
ведется монтаж отопительных приборов. По некоторым видам работ есть замечания
ЖКХ, которые строители должны исправить. Ремонт крыши выполнен на 5%, к
фундаменту еще не приступали – ждут окончания работ по сетям.
Людмила Нещадим
поднялась на чердак, чтобы осмотреть крышу, и спустилась в подвал. Глава
администрации сделала замечания по поводу общего состояния подвала,
превращенного в склад. Потрогала стены, почерневшие от сырости. Но теперь они
сухие – сделана гидроизоляция.
В доме № 20 на Соборной
в ходе капитального ремонта на 80% сделан монтаж нижней разводки, ведется
монтаж радиаторов и стояков в квартирах. У ЖКХ и здесь есть замечания.
Осмотрели два
одинаковых дома – № 3 и № 3-а на ул. Володарского, зашли в квартиру на первом
этаже. Разруха. Однако работы по внутридомовым сетям электроснабжения завершены
– ожидается комиссия по приемке, идет монтаж верхнего розлива внутридомовых
сетей теплоснабжения. К ремонту внутридомовых сетей холодного водоснабжения не
приступали.
По программе на
будущий год запланирован ремонт фасада дома на Володарского, 3. А крыша там, по
словам представителей управляющей компании, как решето. Если бы удалось
одновременно отремонтировать и то, и другое, было бы идеально. Людмила Нещадим
согласилась: делать фасад без кровли – абсурд. Надо решать вопрос комплексно.
В доме № 11 на ул.
Гагарина тоже поднялись на чердак. Там светло, тепло и сухо: заканчивается
монтаж стропил, монтируется обрешетка и пароизоляция, строители ждут металл.
В Тайцах на ул. Юного Ленинца, 2 осмотрели ход ремонта здания
бизнес-инкубатора. На данный момент оно в плачевном состоянии, но подрядчик
настроен оптимистично. Людмила Николаевна выслушала объяснения и прямо
предупредила: будут проволочки – произойдет смена подрядчика.
- Никогда такое количество гатчинских домов не участвовало в капитальном
ремонте, – прокомментировала глава администрации результаты осмотра. – В этом
году мы ремонтируем 57 домов, и, конечно, важно было посмотреть, укладываются
ли подрядчики в сроки, и насколько качественно выполняют все работы,
предусмотренные проектно-сметной документацией. Так, по 23 адресам полностью
перестилают крышу, в 13 домах ремонтируют подвалы и еще в 17 – укрепляют
фундамент, по 4 адресам идет замена коммуникаций. Ситуации разные. Об этом, в
том числе, говорят и обращения жителей домов, включенных в план капитального
ремонта. Мы обсудили и с представителем фонда капитального ремонта, и с
подрядчиком все текущие вопросы. Есть объекты, где и качество работ достойное,
и подрядчик не отстает от графика. Но есть дома, где подрядчик вышел за сроки; или
где ремонтируется кровля, а жильцы обращаются по поводу протечек.
У главы гатчинской администрации запланирована встреча с руководителем
фонда капитального ремонта – для обсуждения проблемных вопросов текущего года, а
также тех, которые требуют синхронизации действий администрации как заказчика,
фонда капитального ремонта и профильного комитета ЖКХ.
- Я очень надеюсь, что мы обсудим все вопросы, которые требуют
регулирования, и будем двигаться дальше. У Гатчины много планов по капитальному
ремонту. На следующий год 147 домов в городе включено в строительно-монтажные
работы, ряд домов вошли в проектно-изыскательские работы. Это объективно,
поскольку жилой фонд Гатчины по годам строительства очень разный, и много
домов, построенных в ранний советский период. Некоторые признаются аварийными и
подлежащими расселению, – отметила Людмила Нещадим.
Кроме того, в текущем году предусмотрен капитальный ремонт лифтового
оборудования в пяти домах Гатчины – за счет средств собственников, формирующих
фонд капремонта на счетах регионального оператора. В одном из этих домов будет
непосредственно заменено три лифта. Замена лифтового оборудования с учетом мер
государственной поддержки (областной бюджет) будет произведена в семи
многоквартирных домах – это 24 лифта на общую сумму 61,53 млн руб. Планируемый
срок окончания ремонтных работ – 15 сентября 2021 года.
Екатерина Дзюба