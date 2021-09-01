ГИЭФПТ принимает пополнение

Улыбки студентов,
долгожданные встречи, новые знакомства и фотографии на ступенях института - это
1 сентября в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.
Новый учебный год
наступил для нескольких сотен студентов ГИЭФПТ. Первая встреча в актовом зале
была торжественной – открывалась гимном Ленинградской области и видеообращением
губернатора Александра Дрозденко. Первокурсников приветствовал ректор института
Владислав Романович Ковалев, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович
Назаров, администрация вуза и студенты старших курсов.
В этом году
желающих поступать в ГИЭФПТ было еще больше, чем год назад, поэтому отбор был
серьезный. На бюджетные места претендовали призеры олимпиад, медалисты, ребята
с наиболее высокими баллами по ЕГЭ. Среди них выпускники школ со всей страны.
- Сегодня у нас
день рождения учебного заведения – ему исполнилось 25 лет, поэтому, в каком-то
смысле, вы у нас - уникальный набор, - сказал, обращаясь к студентам-первокурсникам,
ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук, профессор Владислав Романович Ковалев.
– Четверть века назад решением правительства Ленинградской области было создано
наше учебное заведение, и с тех пор мы стараемся оправдывать оказанное нам
доверие. Мы благодарны вам за то, что вы сделали тот выбор, который привел вас
в наши стены. Мы оправдаем ваши ожидания.
В ГИЭФПТ сделано
все, чтобы процесс получения качественного профессионального образования
проходил интересно и результативно. Ну, а от студентов преподаватели ждут
усердия, трудолюбия, дисциплины и творческой инициативы.
Для первокурсников
первый учебный день - один из самых легких: знакомство с преподавателями,
вводные лекции и никаких семинаров. Только приятные впечатления. А впереди –
долгий путь по дороге знаний.
Татьяна Можаева