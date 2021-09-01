ГИЭФПТ принимает пополнение

Улыбки студентов, долгожданные встречи, новые знакомства и фотографии на ступенях института - это 1 сентября в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий.

Новый учебный год наступил для нескольких сотен студентов ГИЭФПТ. Первая встреча в актовом зале была торжественной – открывалась гимном Ленинградской области и видеообращением губернатора Александра Дрозденко. Первокурсников приветствовал ректор института Владислав Романович Ковалев, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Иванович Назаров, администрация вуза и студенты старших курсов.

В этом году желающих поступать в ГИЭФПТ было еще больше, чем год назад, поэтому отбор был серьезный. На бюджетные места претендовали призеры олимпиад, медалисты, ребята с наиболее высокими баллами по ЕГЭ. Среди них выпускники школ со всей страны.

- Сегодня у нас день рождения учебного заведения – ему исполнилось 25 лет, поэтому, в каком-то смысле, вы у нас - уникальный набор, - сказал, обращаясь к студентам-первокурсникам, ректор ГИЭФПТ, доктор экономических наук, профессор Владислав Романович Ковалев. – Четверть века назад решением правительства Ленинградской области было создано наше учебное заведение, и с тех пор мы стараемся оправдывать оказанное нам доверие. Мы благодарны вам за то, что вы сделали тот выбор, который привел вас в наши стены. Мы оправдаем ваши ожидания.

В ГИЭФПТ сделано все, чтобы процесс получения качественного профессионального образования проходил интересно и результативно. Ну, а от студентов преподаватели ждут усердия, трудолюбия, дисциплины и творческой инициативы.

Для первокурсников первый учебный день - один из самых легких: знакомство с преподавателями, вводные лекции и никаких семинаров. Только приятные впечатления. А впереди – долгий путь по дороге знаний.

Татьяна Можаева