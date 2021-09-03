Ежегодно
в период летних каникул МВД России совместно с представителями Общественного
совета проводит Всероссийскую акцию «Каникулы с Общественным советом»,
направленную на организацию досуговой занятости подростков и их правовое
воспитание. В этом году, из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией, очные
мероприятия сместились на конец лета.
В
понедельник, 30 августа, музей города Гатчины гостеприимно встречал группу подростков,
состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Экскурсия была организована совместно с сотрудниками отделения по делам
несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по
делам несовершеннолетних УМВД Росси по Гатчинскому району.
На
этот раз ребятам рассказали о славной истории Гатчины и ее знаменитых
горожанах. За час подростки совершили путешествие во времени от 1499 года,
первого упоминания о селе Хотчино, и до наших дней. Ребята слушали с
увлечением, задавали уточняющие вопросы и отвечали на вопросы экскурсовода.
Вел
экскурсию известный гатчинский краевед, человек творческий, энергичный, автор
фильмов и путешественник - Ростислав Николаевич Мацегоро.
Татьяна
Можаева