Ежегодно в период летних каникул МВД России совместно с представителями Общественного совета проводит Всероссийскую акцию «Каникулы с Общественным советом», направленную на организацию досуговой занятости подростков и их правовое воспитание. В этом году, из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией, очные мероприятия сместились на конец лета.

В понедельник, 30 августа, музей города Гатчины гостеприимно встречал группу подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Экскурсия была организована совместно с сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД Росси по Гатчинскому району.

На этот раз ребятам рассказали о славной истории Гатчины и ее знаменитых горожанах. За час подростки совершили путешествие во времени от 1499 года, первого упоминания о селе Хотчино, и до наших дней. Ребята слушали с увлечением, задавали уточняющие вопросы и отвечали на вопросы экскурсовода.

Вел экскурсию известный гатчинский краевед, человек творческий, энергичный, автор фильмов и путешественник - Ростислав Николаевич Мацегоро.

Татьяна Можаева