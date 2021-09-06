36 золотых медалей: российские паралимпийцы поставили рекорд!

36 золотых медалей: российские паралимпийцы поставили рекорд!

Завершилась паралимпиада в Токио. Она стала рекордной для сборной России по количеству наград. Наша команда завоевала 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 46 бронзовых.

Рубрики : Спорт     06 Sep 2021

В заключительный день соревнований Елена Паутова завоевала серебряную медаль в марафоне.

 Гордимся и говорим спасибо нашим спортивным героям!

 Фото – Паралимпийского комитета России

 https://vk.com/er_ru

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