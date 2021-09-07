Славное море сибири: где живут эвенки, тофалары и сойоты?

Если можно охарактеризовать
Байкал одним словом, то это слово «уникальный»: уникальны его огромные размеры
(по площади озеро превосходит некоторые европейские страны), уникальна
рекордная – 1642 метров – глубина, уникальна прозрачная вода, которая
просматривается вглубь на десятки метров, а также фауна, богатая видами, многие
из которых нигде больше не встречаются.
В 1999 году для сохранения
экологической системы озера был принят закон «Об охране озера Байкал», тогда же
был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября.
Ежегодно в этот время проводятся разные мероприятия: акции по уборке мусора с
берегов, конференции, конкурсы, выставки работ художников и фотографов. Так Байкал
объединяет тысячи людей – жителей Иркутской области, Республики Бурятия и
других регионов России, которые стремятся внести свой вклад в сохранение
славного моря. Поэтому День Байкала – это праздник культурного и национального
многообразия нашей страны.
По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в Иркутской области проживало около 2,43 млн человек, в
том числе 2,14 млн русских и 78 тыс. бурят. Численность коренных малочисленных
народов, населяющих отдаленные районы региона – эвенков и тофаларов составляла,
соответственно, 1272 и 678 человек. В Республике Бурятия во время последней
переписи населения проживали 972 тыс. человек: 631 тыс. русских, 287 тыс.
бурят, а также представители малочисленных народов: 3579 сойотов и 2974 эвенка.
Запланированная на октябрь –
ноябрь 2021 года Всероссийская перепись населения актуализирует уже заметно
устаревшие данные о национальном составе Байкальского региона. Эксперты
уверены, что это послужит серьезным импульсом его развития.
В 2020 году в России всенародно
обсудили и внесли уточнения в статьи Конституции, касающиеся культурной
идентичности, истории народов, русского и других языков, напоминает главный
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН ИЭА, председатель
комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Общественной палаты России Владимир Зорин.
«В анкетах предстоящей в октябре
– ноябре переписи населения содержится 23 пункта. Все они имеют большое значение,
но для России в целом и для Байкальского региона в частности, особое значение
имеют вопросы, касающиеся национальности и языка. Необходимо понимать
тенденции, которые переживают народы, населяющие нашу страну, чтобы государство
могло обеспечить их этнокультурные интересы – те права, которые зафиксированы в
Конституции», – подчеркнул он в беседе с Медиаофисом Всероссийской переписи
населения.
Именно поэтому так много
внимания уделяется переписи жителей труднодоступных и отдаленных территорий, в
том числе населенных представителями коренных малочисленных народов. В
Байкальском регионе это эвенки, тофалары и сойоты, по сей день ведущие
традиционный образ жизни вдали от дорог и иных благ цивилизации. И до некоторых
из них перепись уже дошла.
Например, в Иркутской области к
труднодоступным районам отнесено 150 поселений, включая метеостанции и стоянки
оленеводов. В августе перепись охватила 12 муниципалитетов региона. До
некоторых поселений, например, Тофаларии в Нижнеудинском районе, переписчики
добирались на вертолете. В Катангском районе к стойбищу оленеводов переписчики
проехали на вездеходах путь в трое суток. До деревни Чанчур в Качугском районе
пришлось еще три часа добираться по реке на лодке.
Всероссийскую перепись населения
часто называют «мгновенной фотографией» страны, и очень важно, чтобы она
отражала все ее национальное и культурное разнообразие.
«Перепись помогает оценить
численность населения страны, уровень образования, жилищную ситуацию,
миграционные тенденции и многое другое. Перепись создает возможности и
накапливает данные для анализа макропроцессов, происходящих в социальной жизни,
образовании и культуре», – резюмирует Владимир Зорин.