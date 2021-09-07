В Дружной Горке посадят лес

Центральная в
Ленинградской области экологическая акция «Сохраним лес» запланирована в
Дружногорском поселении Гатчинского района на территории Орлинского участкового
лесничества.
Мероприятия пройдут на 20
участках, расположенных во всех 19 лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес». В
этот день на площади порядка 74 гектар будет высажено 170 тыс. штук сеянцев
хвойных пород.
Все желающие могут
принять участие в посадках леса, выбрав удобное, ближайшее лесничество. С
подробной информацией о времени и месте проведения мероприятий акции в
Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитета по природным
ресурсам Ленинградской области.
Напомним, Всероссийская
акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение
лесов» национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных
ресурсов и экологии РФ, по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства,
Всероссийского общества охраны природы и Общероссийского народного фронта –
«Молодежки ОНФ». За осень 2021 года организаторы ставят цель – высадить по всей стране 70 млн деревьев.
Мероприятия проводятся с
соблюдением всех требований, связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции – обеспечение участников средствами индивидуальной защиты, соблюдение
дистанции, ограничение количества участников.