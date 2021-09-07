В Дружной Горке посадят лес

Центральная в Ленинградской области экологическая акция «Сохраним лес» запланирована в Дружногорском поселении Гатчинского района на территории Орлинского участкового лесничества.

Мероприятия пройдут на 20 участках, расположенных во всех 19 лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес». В этот день на площади порядка 74 гектар будет высажено 170 тыс. штук сеянцев хвойных пород.

Все желающие могут принять участие в посадках леса, выбрав удобное, ближайшее лесничество. С подробной информацией о времени и месте проведения мероприятий акции в Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Напомним, Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, Всероссийского общества охраны природы и Общероссийского народного фронта – «Молодежки ОНФ». За осень 2021 года организаторы ставят цель – высадить по всей стране 70 млн деревьев.

Мероприятия проводятся с соблюдением всех требований, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции – обеспечение участников средствами индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, ограничение количества участников.