Демидовская усадьба в Тайцах – жемчужина Ленинградской области

Целый день в воскресенье,
5 сентября, в Демидовской усадьбе проходила театрализованная экскурсионная
программа. Гостей встречали хозяйки усадьбы, рассказывали о ее истории,
архитектуре, о семье Демидовых, и далее подавались конные экипажи для
продолжения осмотра. Экскурсанты посещали урок этикета, учились обращаться с
веером и перчатками. На танцполе шли уроки танцев в сопровождении оркестра.
Гости учились танцевать – так, как это было принято на балах столетия назад. В
качестве угощения предлагался иван-чай с баранками, пирожки.
На каждом этапе гостей
встречали экскурсоводы-артисты в костюмах и в гриме – настоящие персонажи
демидовских времен. Идея такого исторического фестиваля с театрализованной
программой – оживить прошлое, окунуть гостей в жизнь старинной усадьбы и
рассказать о ее обитателях. В планах – сделать такой фестиваль ежегодным.
В этот день в Демидовском
парке было многолюдно, желающих посетить экскурсии оказалось много. Приезжали
целыми семьями, с детьми, и с удовольствием участвовали во всех мероприятиях:
танцевали, стреляли из лука, катались верхом, тренировались делать поклоны и
реверансы, фотографировались с охотничьими собаками.
Председатель комитета по
культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, отвечая на вопросы
журналистов, подчеркнул уникальность Демидовской усадьбы, назвав ее жемчужиной
Ленинградской области, где 180 га занимает парк. Всех, конечно, интересовала
реставрация: когда начнутся реставрационные работы в главном усадебном доме?
- После того, как отсюда
уехал санаторий, располагавшийся здесь в советские времена, 20 лет усадьба
стояла абсолютно беспризорной, - напомнил Евгений Чайковский. - Но шесть лет
назад сюда приехал губернатор Александр Дрозденко, сам все прошел, осмотрел и
поручил комитету по культуре привести усадьбу в порядок. Мы разработали проект
реставрации главного дома, входной группы, готических и въездных ворот,
солнечных часов, горбатого мостика. Проекты готовы к работе, однако усадьба
строилась не один десяток лет – нельзя мгновенно все взять и сделать. Но мы уже
приступили к реставрации. Есть подрядчик на противоаварийные, реставрационные
работы. Как человек, понимающий в стройке, могу заверить: если есть
строительный забор, значит, стройка началась.
…Усадебный дом
действительно обнесен забором. По словам Евгения Чайковского, реставрация
займет, как минимум, три года. Правительство Ленинградской области готовит
деньги, а это сотни миллионов рублей. Пока сделана предварительная расчистка,
убран советский новодел. Здание законсервировано, и все равно сотрудники
парковой охраны, нет-нет, да и гоняют любителей лазать по аварийным зданиям и
фотографироваться в пустых окнах.
После реставрации, как
заметил Евгений Валерьевич, усадьба не будет просто памятником-музеем:
- Мы хотим, чтобы это
было не музейное, а общественное пространство, где можно было бы проводить
выставки, пресс-конференции, мероприятия для общественности. Что-то восстановим
в точности, как было задумано архитектором Старовым, а что-то сделаем современное,
с мультимедийным оснащением.
Евгений Чайковский
рассказал, что у комитета по культуре есть идея: проводить в Демидовской
усадьбе красивые свадьбы. Сейчас проект под названием «Путешествие с любовью»
реализуется в усадьбе Марьино, когда много невест и женихов собираются в одном
месте, и проводится красивое мероприятие – с костюмами и каретами.
- Мы будем приглашать
сюда гостей из Москвы, из-за рубежа – мы хотим, чтобы здесь была жизнь. И 180
гектаров парка тоже будут частью этой жизни: дорожки для пешеходных, конных и
велосипедных прогулок, – отметил Евгений Валерьевич. – Собственно, мы создали
Парковое агентство – учреждение, подведомственное областному комитету по
культуре и туризму, чтобы содержать этот парк, Приоратский парк, и скоро
добавятся еще несколько парков Ленобласти. Как говорится в гимне Ленинградской
области: «Петербург окружен ожерельем наших парков, усадеб, дворцов».
По поводу восстановления
всех 22 мостов парка (а на сегодняшний день остался только один – горбатый),
председатель комитета по культуре заметил, что в разные времена парк был
разный:
- Приходила новая мода на
парковое хозяйство, и парк видоизменялся. Мы не будем восстанавливать все
объекты, которые были здесь в течение всех лет существования. Мы будем
восстанавливать то, что необходимо. Где-то сделаем современные мостики,
соответствующие нормам безопасности. Если во времена Демидовых это было элитное
место для богатых, то сейчас это будет парк для всех, и старинные мостики
просто не справятся с таким количеством народа. Часть мостов мы реставрируем и
поставим современные, чтобы могло пройти большое количество людей, в том числе
маломобильные группы населения. Парк должен быть доступен для всех.
Елена Любушкина,
возглавляющая Парковое агентство, отметила, что одна из приоритетных задач –
разобраться с обширной водной системой Демидовской усадьбы, расчистить ее.
- На сегодняшний день ни
в региональном, ни в федеральном реестре водных ресурсов таицкая водная система
не числится. И когда будут проведены исследования, можно будет говорить о
количестве мостов, чтобы создать комфортную и красивую среду для наших
посетителей, – сказала Елена Викторовна. Также она отметила, что техническая
документация сделана еще на 12 объектов демидовского парка – для следующего
этапа реставрации.
- Но мероприятия в
усадебном парке хочется проводить уже сейчас, не дожидаясь окончания всех
работ. Парк открыт, свободен для посещения. В рамках государственного задания у
нас есть бесплатные экскурсии, и мы начали практиковать платные, поскольку мы
уже не справляемся своим составом – желающих посетить парк много. У нас есть
договоренности на экскурсионное обслуживание на следующий весенне-летний
период, – поделилась Елена Любушкина.
Отвечая на вопрос о
транспортной доступности усадьбы, Евгений Чайковский заявил, что есть концепция
развития парка, и транспортная схема полностью изучена:
- Мы построим разворотную
площадку для туристических автобусов и парковку для частного транспорта. Тайцы
будут жемчужиной Ленинградской области – как предместье ее столицы.
Фото Ольги Фирсовой