Демидовская усадьба в Тайцах – жемчужина Ленинградской области

Целый день в воскресенье, 5 сентября, в Демидовской усадьбе проходила театрализованная экскурсионная программа. Гостей встречали хозяйки усадьбы, рассказывали о ее истории, архитектуре, о семье Демидовых, и далее подавались конные экипажи для продолжения осмотра. Экскурсанты посещали урок этикета, учились обращаться с веером и перчатками. На танцполе шли уроки танцев в сопровождении оркестра. Гости учились танцевать – так, как это было принято на балах столетия назад. В качестве угощения предлагался иван-чай с баранками, пирожки.

На каждом этапе гостей встречали экскурсоводы-артисты в костюмах и в гриме – настоящие персонажи демидовских времен. Идея такого исторического фестиваля с театрализованной программой – оживить прошлое, окунуть гостей в жизнь старинной усадьбы и рассказать о ее обитателях. В планах – сделать такой фестиваль ежегодным.

В этот день в Демидовском парке было многолюдно, желающих посетить экскурсии оказалось много. Приезжали целыми семьями, с детьми, и с удовольствием участвовали во всех мероприятиях: танцевали, стреляли из лука, катались верхом, тренировались делать поклоны и реверансы, фотографировались с охотничьими собаками.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул уникальность Демидовской усадьбы, назвав ее жемчужиной Ленинградской области, где 180 га занимает парк. Всех, конечно, интересовала реставрация: когда начнутся реставрационные работы в главном усадебном доме?

- После того, как отсюда уехал санаторий, располагавшийся здесь в советские времена, 20 лет усадьба стояла абсолютно беспризорной, - напомнил Евгений Чайковский. - Но шесть лет назад сюда приехал губернатор Александр Дрозденко, сам все прошел, осмотрел и поручил комитету по культуре привести усадьбу в порядок. Мы разработали проект реставрации главного дома, входной группы, готических и въездных ворот, солнечных часов, горбатого мостика. Проекты готовы к работе, однако усадьба строилась не один десяток лет – нельзя мгновенно все взять и сделать. Но мы уже приступили к реставрации. Есть подрядчик на противоаварийные, реставрационные работы. Как человек, понимающий в стройке, могу заверить: если есть строительный забор, значит, стройка началась.

…Усадебный дом действительно обнесен забором. По словам Евгения Чайковского, реставрация займет, как минимум, три года. Правительство Ленинградской области готовит деньги, а это сотни миллионов рублей. Пока сделана предварительная расчистка, убран советский новодел. Здание законсервировано, и все равно сотрудники парковой охраны, нет-нет, да и гоняют любителей лазать по аварийным зданиям и фотографироваться в пустых окнах.

После реставрации, как заметил Евгений Валерьевич, усадьба не будет просто памятником-музеем:

- Мы хотим, чтобы это было не музейное, а общественное пространство, где можно было бы проводить выставки, пресс-конференции, мероприятия для общественности. Что-то восстановим в точности, как было задумано архитектором Старовым, а что-то сделаем современное, с мультимедийным оснащением.

Евгений Чайковский рассказал, что у комитета по культуре есть идея: проводить в Демидовской усадьбе красивые свадьбы. Сейчас проект под названием «Путешествие с любовью» реализуется в усадьбе Марьино, когда много невест и женихов собираются в одном месте, и проводится красивое мероприятие – с костюмами и каретами.

- Мы будем приглашать сюда гостей из Москвы, из-за рубежа – мы хотим, чтобы здесь была жизнь. И 180 гектаров парка тоже будут частью этой жизни: дорожки для пешеходных, конных и велосипедных прогулок, – отметил Евгений Валерьевич. – Собственно, мы создали Парковое агентство – учреждение, подведомственное областному комитету по культуре и туризму, чтобы содержать этот парк, Приоратский парк, и скоро добавятся еще несколько парков Ленобласти. Как говорится в гимне Ленинградской области: «Петербург окружен ожерельем наших парков, усадеб, дворцов».

По поводу восстановления всех 22 мостов парка (а на сегодняшний день остался только один – горбатый), председатель комитета по культуре заметил, что в разные времена парк был разный:

- Приходила новая мода на парковое хозяйство, и парк видоизменялся. Мы не будем восстанавливать все объекты, которые были здесь в течение всех лет существования. Мы будем восстанавливать то, что необходимо. Где-то сделаем современные мостики, соответствующие нормам безопасности. Если во времена Демидовых это было элитное место для богатых, то сейчас это будет парк для всех, и старинные мостики просто не справятся с таким количеством народа. Часть мостов мы реставрируем и поставим современные, чтобы могло пройти большое количество людей, в том числе маломобильные группы населения. Парк должен быть доступен для всех.

Елена Любушкина, возглавляющая Парковое агентство, отметила, что одна из приоритетных задач – разобраться с обширной водной системой Демидовской усадьбы, расчистить ее.

- На сегодняшний день ни в региональном, ни в федеральном реестре водных ресурсов таицкая водная система не числится. И когда будут проведены исследования, можно будет говорить о количестве мостов, чтобы создать комфортную и красивую среду для наших посетителей, – сказала Елена Викторовна. Также она отметила, что техническая документация сделана еще на 12 объектов демидовского парка – для следующего этапа реставрации.

- Но мероприятия в усадебном парке хочется проводить уже сейчас, не дожидаясь окончания всех работ. Парк открыт, свободен для посещения. В рамках государственного задания у нас есть бесплатные экскурсии, и мы начали практиковать платные, поскольку мы уже не справляемся своим составом – желающих посетить парк много. У нас есть договоренности на экскурсионное обслуживание на следующий весенне-летний период, – поделилась Елена Любушкина.

Отвечая на вопрос о транспортной доступности усадьбы, Евгений Чайковский заявил, что есть концепция развития парка, и транспортная схема полностью изучена:

- Мы построим разворотную площадку для туристических автобусов и парковку для частного транспорта. Тайцы будут жемчужиной Ленинградской области – как предместье ее столицы.





Фото Ольги Фирсовой