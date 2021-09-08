На портале Госуслуг запущен сервис «Помощь при инвалидности онлайн»

·
получение
справки об инвалидности при изменении персональных данных, копии акта
медико-социальной экспертизы и протокола ее проведения, а также дубликата
справки об инвалидности;
·
изменение
причины инвалидности;
·
внесение
изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида;
·
обжалование
решения медико-социальной экспертизы;
·
определение
причины смерти инвалида;
·
самостоятельное
обращение в бюро медико-социальной экспертизы при отказе медицинской организации или органа социальной защиты в
направлении на медико-социальную экспертизу.
Для подачи заявления на прохождение
медико-социальной экспертизы по указанным целям, необходимо зарегистрироваться
на портале Госуслуг и заполнить заявление с соблюдением требований портала Госуслуг.
При поступлении в учреждение МСЭ
заявления гражданина, специалисты бюро МСЭ в обязательном порядке свяжутся с
гражданином и проведут медико-социальную экспертизу согласно цели.
В настоящее время в целях
недопущения распространения
коронавирусной инфекции медико-социальная экспертиза по указанным целям
проводится заочно, кроме случаев
обжалования решения медико-социальной экспертизы. В данном случае гражданин
самостоятельно принимает решение, как будет проведена медико-социальная
экспертиза: очно или заочно.
До конца 2021 года сервис будет
расширен функционалом «Электронная регистратура» для самостоятельного выбора
гражданином времени прохождения медико-социальной экспертизы.