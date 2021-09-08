В Дружной горке достроен дом для расселения 80 семей

Завершилось строительство 5-этажного дома на улице Введенская в городском поселке Дружная горка, куда переедут 220 человек. Всего в здании 80 квартир, общая жилая площадь составляет 3 800,5 квадратных метров. Объект подключен ко всем инженерным сетям, в квартирах проведена отделка. 7 сентября Госстройнадзор выдал заключение о соответствии.

Строительство многоквартирного дома осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

До конца сентября оператор программы расселения аварийного жилья – ЛеноблАИЖК – намерен ввести три МКД на 202 квартиры: в поселке Дружная горка Гатчинского района, в деревне Ополье Кингисеппского района и в поселке Ефимовский Бокситогорского района.

Администрация Ленинградской области намерена расселить 1 000 домов признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для расселенцев планируется возвести 51 дом на территориях 88 муниципальных образований. Всего в региональной программе участвуют 15 579 человек.