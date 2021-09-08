В Дружной горке достроен дом для расселения 80 семей

Завершилось строительство
5-этажного дома на улице Введенская в городском поселке Дружная горка, куда
переедут 220 человек. Всего в здании 80 квартир, общая жилая площадь составляет
3 800,5 квадратных метров. Объект подключен ко всем инженерным сетям, в
квартирах проведена отделка. 7 сентября Госстройнадзор выдал заключение о
соответствии.
Строительство
многоквартирного дома осуществлялось в рамках реализации национального проекта
«Жилье и городская среда» и региональной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025
годах».
До конца сентября
оператор программы расселения аварийного жилья – ЛеноблАИЖК – намерен ввести
три МКД на 202 квартиры: в поселке Дружная горка Гатчинского района, в деревне
Ополье Кингисеппского района и в поселке Ефимовский Бокситогорского района.
Администрация
Ленинградской области намерена расселить 1 000 домов признанных аварийными с 2012
по 2017 годы. Для расселенцев планируется возвести 51 дом на территориях 88
муниципальных образований. Всего в региональной программе участвуют 15 579
человек.