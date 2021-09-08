В Гатчине стартовал фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье»

Напомним, фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине с 2005 года в формате биеннале по инициативе его бессменного руководителя, члена Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководителя квилт-студии «Гатчина» Натальи Юрьевны Косьянковской, при поддержке администрации Гатчинского района и Центр творчества юных города Гатчины.

Седьмой по счету фестиваль «Лукоморье» должен был состояться в 2020 году, но в связи с пандемией его перенесли на осень 2021 года.

Как рассказала Наталья Косьянковская, в фестивальном конкурсе участвуют 148 работ (8 квилт-клубов и 52 мастера). Большинство участников в этом году — мастера из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

- К сожалению, на этот раз на наш фестиваль смогли приехать всего 18 человек, - рассказала Наталья Косьяновская. - Это лоскутницы из Москвы и Московского области, из Екатеринбурга, Сысерти (Свердловская область), Нижнего Новгорода, Кирова. С другой стороны, как раз в дни фестиваля Гатчина отмечает свой 225-й день рождения, и увидеть замечательные работы наших мастеров, включая конкурсные, смогут многие гатчинцы и гости города.

Фестиваль будет проходить с 11 по 13 сентября на четырех конкурсных площадках — в Гатчинском городском Доме культуры, Центре творчества юных, музее города Гатчины и в кинотеатре «Победа».

В дни начала фестиваля на 19-ти площадках Гатчины и Гатчинского района открылись персональные выставки известных мастеров и клубов лоскутного шитья из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других городов России, которые будут радовать посетителей до конца сентября.

В городской библиотеке им. А.И. Куприна представлены работы квилт-студии «Гатчина». Свой проект, посвященный родному городу, мастерицы назвали «Славься, Гатчина!»

Как рассказала Наталья Косьянковская, на нынешнем фестивале очень широко представлен квилт-клуб Людмилы Галуновой (Санкт-Петербург).

- Это старейший питерский клуб, который был организован в середине 1990-х годов, - говорит Наталья Юрьевна. - Один из его выставочных проектов - «Горы» - можно увидеть в гатчинской библиотеке им. А.С. Пушкина на Аэродроме. Очень глубокий, серьёзный, философский проект. На площадке кинотеатра «Победа» представлен еще один арт-проект этого клуба - «Праздник» (этот проект участвует в конкурсе). Третий проект выставлен в библиотеке-филиале №2 на ул. Коли Подрядчикова (мастер Лилия Хлебникова). Четвертая площадка, на которой представлен этот клуб — дом-музей Исаака Шварца (мастер Татьяна Сапелкина).

Также на фестивале можно познакомиться с еще одним старейшим клубом Санкт-Петербурга «Лоскутные забавы» (руководитель Александра Никулина). Выставка работ мастериц этого клуба представлена в гатчинском Центре информационных технологий (ул. Рощинская, 8).

- Это очень петербургская выставка, - говорит Наталья Косьянковская. - Работы выполнены в сдержанных «питерских» тонах. Также участие в фестивале принимают наши старые друзья - квилт-клуб «Штучка» из Соснового Бора (руководитель В. Еремина). Это старейший клуб Ленинградской области, организованный в конце девяностых годов. Выставка работ клуба «Штучка» представлена в фойе телевизионно-издательского комплекса «Ореол-Инфо». Также этот клуб привез к нам потрясающую коллекцию лоскутных одеял мастерицы Галины Ложкиной, которую можно увидеть в Дружногорском Доме культуры.

Тема VII Фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» - «Здесь Родины моей живой родник». Это свободная тема, которая дает широкий простор для фантазии и трактовки образов. По условиям на конкурс нужно представить декоративные панно, покрывала, интерьерные объемно-пространственные композиции и аксессуары исключительно авторской работы.

- В этом году мы решили ввести отдельную конкурсную номинацию - «Русское одеяло», - говорит Наталья Косьянковская. - Эта тема очень близка лоскутницам. Одеяло часто бывает первой работой для мастериц лоскутного шитья. Следующий этап - создание сюжетных композиций, сложных лоскутных панно, арт-проектов. Но это только кажется, что сшить красивое лоскутное одеяло просто. Здесь тоже есть определенные законы композиции и создания орнамента, плюс главное — цвет... Участники конкурса с удовольствием откликнулись на это предложение. В этом году мы увидим много очень интересных, необычных одеял.

В программе фестиваля - выставка-конкурс работ на заданную тему, выставка-конкурс работ в номинации «Русское одеяло», мастер-классы и лекции художников и мастеров лоскутного шитья для участников фестиваля.

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 сентября в 11.00 в Центре творчества юных города Гатчины. Главная часть фестиваля «Лукоморье» – оценка и анализ конкурсных работ — начнется сразу же после его открытия.

По традиции, работы участников фестиваля будет оценивать высокопрофессиональное жюри, в которое входят художники и искусствоведы по текстилю (члены Союза дизайнеров и Союза художников России). Председатель жюри - заслуженный деятель искусств, председатель секции критики и искусствоведения Санкт-Петербургского Союза художников России Александр Симуни.

Работы будут оцениваться жюри по следующим параметрам: интересное композиционное решение, колористическое решение, нестандартное видение темы, образное мышление автора, владение техникой современного лоскутного шитья, а также сохранение и развитие традиционных приемов рукоделия.



