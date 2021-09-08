В Гатчине стартовал фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье»

Напомним, фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье»
проходит в Гатчине с 2005 года в формате биеннале по инициативе его бессменного
руководителя, члена Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководителя
квилт-студии «Гатчина» Натальи Юрьевны Косьянковской, при поддержке
администрации Гатчинского района и Центр творчества юных города Гатчины.
Седьмой по счету фестиваль «Лукоморье» должен был
состояться в 2020 году, но в связи с пандемией его перенесли на осень 2021
года.
Как рассказала Наталья Косьянковская, в фестивальном
конкурсе участвуют 148 работ (8 квилт-клубов и 52 мастера). Большинство
участников в этом году — мастера из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
- К сожалению, на этот раз на наш фестиваль смогли
приехать всего 18 человек, - рассказала Наталья Косьяновская. - Это лоскутницы
из Москвы и Московского области, из Екатеринбурга, Сысерти (Свердловская
область), Нижнего Новгорода, Кирова. С другой стороны, как раз в дни фестиваля
Гатчина отмечает свой 225-й день рождения, и увидеть замечательные работы наших
мастеров, включая конкурсные, смогут многие гатчинцы и гости города.
Фестиваль будет проходить с 11 по 13 сентября на
четырех конкурсных площадках — в Гатчинском городском Доме культуры, Центре
творчества юных, музее города Гатчины и в кинотеатре «Победа».
В дни начала фестиваля на 19-ти площадках Гатчины и Гатчинского района открылись персональные выставки
известных мастеров и клубов лоскутного шитья из Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, других городов России, которые будут радовать посетителей до конца
сентября.
В городской библиотеке им. А.И. Куприна
представлены работы квилт-студии «Гатчина». Свой проект, посвященный родному
городу, мастерицы назвали «Славься, Гатчина!»
Как рассказала Наталья Косьянковская, на нынешнем
фестивале очень широко представлен квилт-клуб Людмилы Галуновой
(Санкт-Петербург).
- Это старейший питерский клуб, который был
организован в середине 1990-х годов, - говорит Наталья Юрьевна. - Один из его
выставочных проектов - «Горы» - можно увидеть в гатчинской библиотеке им. А.С.
Пушкина на Аэродроме. Очень глубокий, серьёзный, философский проект. На
площадке кинотеатра «Победа» представлен еще один арт-проект этого клуба -
«Праздник» (этот проект участвует в конкурсе). Третий проект выставлен в
библиотеке-филиале №2 на ул. Коли Подрядчикова (мастер Лилия Хлебникова).
Четвертая площадка, на которой представлен этот клуб — дом-музей Исаака Шварца
(мастер Татьяна Сапелкина).
Также на фестивале можно познакомиться с еще одним
старейшим клубом Санкт-Петербурга «Лоскутные забавы» (руководитель Александра
Никулина). Выставка работ мастериц этого клуба представлена в гатчинском Центре
информационных технологий (ул. Рощинская, 8).
- Это очень петербургская выставка, - говорит Наталья
Косьянковская. - Работы выполнены в сдержанных «питерских» тонах. Также участие
в фестивале принимают наши старые друзья - квилт-клуб «Штучка» из Соснового
Бора (руководитель В. Еремина). Это старейший клуб Ленинградской области,
организованный в конце девяностых годов. Выставка работ клуба «Штучка»
представлена в фойе телевизионно-издательского комплекса «Ореол-Инфо». Также
этот клуб привез к нам потрясающую коллекцию лоскутных одеял мастерицы Галины
Ложкиной, которую можно увидеть в Дружногорском Доме культуры.
Тема VII Фестиваля лоскутного шитья
«Лукоморье» - «Здесь Родины моей живой родник». Это свободная
тема, которая дает широкий простор для фантазии и трактовки образов. По
условиям на конкурс нужно представить декоративные панно, покрывала,
интерьерные объемно-пространственные композиции и аксессуары исключительно
авторской работы.
- В этом году мы решили ввести отдельную конкурсную
номинацию - «Русское одеяло», - говорит Наталья Косьянковская. - Эта тема очень
близка лоскутницам. Одеяло часто бывает первой работой для мастериц лоскутного
шитья. Следующий этап - создание сюжетных композиций, сложных лоскутных панно,
арт-проектов. Но это только кажется, что сшить красивое лоскутное одеяло
просто. Здесь тоже есть определенные законы композиции и создания орнамента,
плюс главное — цвет... Участники конкурса с удовольствием откликнулись на это
предложение. В этом году мы увидим много очень интересных, необычных одеял.
В программе фестиваля - выставка-конкурс работ на
заданную тему, выставка-конкурс работ в номинации «Русское одеяло»,
мастер-классы и лекции художников и мастеров лоскутного шитья для участников
фестиваля.
Торжественное открытие фестиваля состоится
11 сентября в 11.00 в Центре творчества юных города Гатчины. Главная часть
фестиваля «Лукоморье» – оценка и анализ конкурсных работ — начнется сразу же
после его открытия.
По традиции, работы участников фестиваля будет
оценивать высокопрофессиональное жюри, в которое входят художники и
искусствоведы по текстилю (члены Союза дизайнеров и Союза художников России).
Председатель жюри - заслуженный деятель искусств, председатель секции критики и
искусствоведения Санкт-Петербургского Союза художников России Александр Симуни.
Работы будут оцениваться жюри по следующим параметрам:
интересное композиционное решение, колористическое решение, нестандартное
видение темы, образное мышление автора, владение техникой современного лоскутного
шитья, а также сохранение и развитие традиционных приемов рукоделия.