В МФЦ ― без предварительной записи: область изменила антиковидное постановление

Кроме того, отменено требование о вакцинации 80%
сотрудников ряда отраслей. Вместо этого всем работодателям рекомендовано
принять необходимые меры для вакцинации.
Медицинская помощь будет оказываться теперь в каждом
районе по единым правилам. Пациентам необходимо выполнить одно из условий:
предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев,
подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный
результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов, или заключение
иммунологической комиссии о медотводе.
При организованных экскурсионных перевозках детей,
согласно постановлению, необходимо учитывать соответствующие методические
рекомендации Роспотребнадзора.
Этим же постановлением Лодейнопольский район перешел
из «красной» зоны – в «желтую».
Постановление вступило в силу с 9 сентября.