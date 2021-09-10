В МФЦ ― без предварительной записи: область изменила антиковидное постановление

В МФЦ ― без предварительной записи: область изменила антиковидное постановление

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в антиковидное постановление. Согласно документу, теперь не нужна предварительная запись при посещении МФЦ во всех районах независимо от зоны.

Рубрики : COVID-19     10 Sep 2021

Кроме того, отменено требование о вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Вместо этого всем работодателям рекомендовано принять необходимые меры для вакцинации.

Медицинская помощь будет оказываться теперь в каждом районе по единым правилам. Пациентам необходимо выполнить одно из условий: предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов, или заключение иммунологической комиссии о медотводе.

При организованных экскурсионных перевозках детей, согласно постановлению, необходимо учитывать соответствующие методические рекомендации Роспотребнадзора.

Этим же постановлением Лодейнопольский район перешел из «красной» зоны – в «желтую».

Постановление вступило в силу с 9 сентября.

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