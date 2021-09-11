Ленобласть готовит законопроект о переводе бесхозных земель под лесовосстановление

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 11 сентября в рамках рабочей поездки в Гатчинский район принял участие в акции «Сохраним лес». В ходе акции он выступил с предложением об упрощении процедуры перевода земель.

«Ленинградская в область — это территория с активно развивающейся промышленностью и при этом лидер в России по лесовосстановлению. Это потому, что у нас жёсткие требования к инвесторам, которые обязаны провести компенсационное лесовосстановление в счёт земель, выведенных под промышленные объекты. Сейчас мы столкнулись с проблемой, когда в регионе не хватает земель для того, чтобы провести компенсационное лесовосстановление. Поэтому мы просим новый состав Государственной Думы поддержать нашу инициативу. Это позволит Ленинградской области увеличить лесной фонд почти на 200 тысяч гектаров», — сказал Александр Дрозденко.

В акции также принял участие депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Петров. Он отметил, что законодатели готовы поддерживать инициативы Ленинградской области по переводу земель различного назначения в лесной фонд для проведения на них компенсационных работ.

Депутат Государственной думы Сергей Яхнюк подчеркнул, что практически 100 процентов лесных земель Ленинградской области покрыто лесом, область ежегодно совместными усилиями лесников, лесопользователей, жителей области перевыполняет план по лесовосстановлению.

Лидер общественного движения «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова отметила, что сегодня по всей стране волонтеры поддерживают акцию и активно принимают в ней участие. Она рассказала, что для неё, как внучки лесника, каждая посадка леса — это особое событие.

«Прошли годы, а лес, посаженный моим дедом, продолжает расти. Обязанность каждого человека - оставить после себя на земле добрый след», - уверена Ольга Амельченкова.

Сегодня в Ленинградской области в ходе акции «Сохраним лес» прибавилось 74 гектара леса, осенние посадки деревьев прошли во всех лесничествах.





Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области