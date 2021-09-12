Сила России – в многообразии!

Организаторами семинара выступают Министерство просвещения РФ, Рязанская региональная общественная
организация Союз социально активной молодежи «Созвездие» и Ленинградская
областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи».
Основная цель
семинара – создать и выявить интересные практики в области межнационального и
межкультурного взаимодействия, которые в дальнейшем возможно реализовать самими
участниками. Тема межнационального и межкультурного взаимодействия актуальная
для России в любом её уголке. В СЗФО проживает большое количество коренных
народов, а также происходит постоянное взаимодействие с другими культурами
России и мира.
Сразу же после
окружного семинара состоятся практические мероприятия в муниципальных районах
регионов СЗФО, в том числе и Ленинградской области. При этом в ходе семинаров
отрабатывается практическая реализация методик, разработанных на окружном
семинаре, либо их элементов. Участники окружного семинара выступают
практическими организаторами мероприятий и сами мероприятия для их гостей
являются сугубо практическими.
Основными
участниками реализуемого проекта являются специалисты в области реализации
проектов межнационального и межкультурного взаимодействия государственного и общественного
сектора.