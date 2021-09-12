Сила России – в многообразии!

Сила России – в многообразии!

13 и 14 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт окружной методический семинар проекта «Сила России в многообразии» для представителей СЗФО.

Рубрики : Образование     12 Sep 2021

Организаторами семинара выступают Министерство просвещения РФ, Рязанская региональная общественная организация Союз социально активной молодежи «Созвездие» и Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».

Основная цель семинара – создать и выявить интересные практики в области межнационального и межкультурного взаимодействия, которые в дальнейшем возможно реализовать самими участниками. Тема межнационального и межкультурного взаимодействия актуальная для России в любом её уголке. В СЗФО проживает большое количество коренных народов, а также происходит постоянное взаимодействие с другими культурами России и мира.

Сразу же после окружного семинара состоятся практические мероприятия в муниципальных районах регионов СЗФО, в том числе и Ленинградской области. При этом в ходе семинаров отрабатывается практическая реализация методик, разработанных на окружном семинаре, либо их элементов. Участники окружного семинара выступают практическими организаторами мероприятий и сами мероприятия для их гостей являются сугубо практическими.

Основными участниками реализуемого проекта являются специалисты в области реализации проектов межнационального и межкультурного взаимодействия государственного и общественного сектора.

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