Александр Дрозденко: «Александр Невский пример для всех ленинградцев — от школьников до политиков»

12 августа православные россияне отмечают праздник перенесения мощей благоверного Александра Невского. В 1724 году император Пётр I собственноручно перенёс в учреждённый им монастырь святыню, покоившуюся до этого во Владимире. В 2021 году торжества проходят в рамках празднования 800-летия великого князя.

После торжественного богослужения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о многолетнем интересе к личности Александра Невского.

«С детства интересовался историей Александра Невского. Прочитал, наверное, три десятка книг, посвящённых святому благоверному князю: книги о его детстве, о его ратных подвигах, о его подвигах как государственного деятеля и дипломата. Самое главное, что он был высокодуховным человеком. Его путь к Богу не был простым, но он обрёл веру, совершил множество благих дел. И сегодня Александр Невский — один из самых почитаемых святых. А быть святым правителю и воину очень непросто», — отметил губернатор.

По словам Александра Дрозденко, для Ленинградской области фигура князя имеет особое значение: «Это часть нашей истории, Александр Невский совершил свой первый подвиг на невской земле, разгромив шведов. А перед этим он молился недалеко от Никольского. Князь из рода рюриковичей, а мы помним, что именно в Старую Ладогу — первую столицу Руси прибыли Рюрик и Олег».

Глава региона добавил, что в Ленинградской области множество памятных мест, связанных со святым, в том числе, храм Святого Георгия в Старой Ладоге, где Александр Невский, по легенде, освящал свой меч перед битвой со шведами.

«Для нас — ленинградцев — Александр Невский не просто историческая личность. Это пример для всех: от политиков и до школьников. Мы не просто чтим его, стараемся на него равняться», — рассказал губернатор.

Александр Дрозденко добавил, что в регионе традиционно походит множество мероприятий, посвящённых святому князю, а в год его 800-летия на месте, где Александр Невский молился с дружиной перед битвой со шведами будет установлен большой мемориал. Все работы планируют завершить уже в ноябре.