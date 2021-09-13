Александр Дрозденко: «Александр Невский пример для всех ленинградцев — от школьников до политиков»

12 августа православные
россияне отмечают праздник перенесения мощей благоверного Александра Невского.
В 1724 году император Пётр I собственноручно перенёс в учреждённый им монастырь
святыню, покоившуюся до этого во Владимире. В 2021 году торжества проходят в
рамках празднования 800-летия великого князя.
После торжественного
богослужения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о
многолетнем интересе к личности Александра Невского.
«С детства интересовался
историей Александра Невского. Прочитал, наверное, три десятка книг, посвящённых
святому благоверному князю: книги о его детстве, о его ратных подвигах, о его
подвигах как государственного деятеля и дипломата. Самое главное, что он был
высокодуховным человеком. Его путь к Богу не был простым, но он обрёл веру,
совершил множество благих дел. И сегодня Александр Невский — один из самых
почитаемых святых. А быть святым правителю и воину очень непросто», — отметил
губернатор.
По словам Александра
Дрозденко, для Ленинградской области фигура князя имеет особое значение: «Это
часть нашей истории, Александр Невский совершил свой первый подвиг на невской
земле, разгромив шведов. А перед этим он молился недалеко от Никольского. Князь
из рода рюриковичей, а мы помним, что именно в Старую Ладогу — первую столицу
Руси прибыли Рюрик и Олег».
Глава региона добавил,
что в Ленинградской области множество памятных мест, связанных со святым, в том
числе, храм Святого Георгия в Старой Ладоге, где Александр Невский, по легенде,
освящал свой меч перед битвой со шведами.
«Для нас — ленинградцев —
Александр Невский не просто историческая личность. Это пример для всех: от
политиков и до школьников. Мы не просто чтим его, стараемся на него равняться»,
— рассказал губернатор.
Александр Дрозденко
добавил, что в регионе традиционно походит множество мероприятий, посвящённых
святому князю, а в год его 800-летия на месте, где Александр Невский молился с
дружиной перед битвой со шведами будет установлен большой мемориал. Все работы
планируют завершить уже в ноябре.