Дом в Дружной Горке накануне новоселья

В
ходе рабочей поездки в Гатчинский район губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко осмотрел дом, построенный в Дружной Горке на улице
Введенского. В новостройку в ближайшее время заедут 80 семей, участвующих в
программе расселения аварийного жилья.
Глава
региона поблагодарил строителей: новый дом в Дружной Горке построен за год. Заключение
о соответствии здание получило 7 сентября, сейчас Госстройнадзор рассматривает
вопрос выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.
Пятиэтажный
дом рассчитан на 80 квартир, куда переедут 220 человек, которые в настоящее время проживают в 16
многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая жилая
площадь объекта составляет более 3 800 квадратных метров. Во всех квартирах - отделка
«под ключ»: выполнена внутренняя отделка помещений, установлены сантехника и
кухонные плиты. Во дворе обустроено 58 парковочных мест.
Отдельно
губернатор отметил, что в этом новом доме предусмотрены дополнительные удобства
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в здании есть специальный
подъезд с торца и квартира, оборудованная для инвалидов.
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Мы очень рассчитываем, что в октябре – ноябре текущего года сможем начать
выдавать ключи первым переселенцам,- сказал глава администрации Дружногорского
сельского поселения Игорь Отс.
Дом
строился в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и
региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».
Всего
в Гатчинском районе требуется расселить около 24 тысячи квадратных метров. На
это будет выделено 1,5 млрд рублей.
В
целом в Ленобласти до конца 2025 года планируется расселить тысячу домов,
признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для этого будет построен 51 дом на
территориях 88 муниципальных образований.
Татьяна
Можаева
Фото
пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области