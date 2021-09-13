Дом в Дружной Горке накануне новоселья

В ходе рабочей поездки в Гатчинский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел дом, построенный в Дружной Горке на улице Введенского. В новостройку в ближайшее время заедут 80 семей, участвующих в программе расселения аварийного жилья.

Глава региона поблагодарил строителей: новый дом в Дружной Горке построен за год. Заключение о соответствии здание получило 7 сентября, сейчас Госстройнадзор рассматривает вопрос выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию.

Пятиэтажный дом рассчитан на 80 квартир, куда переедут 220 человек, которые в настоящее время проживают в 16 многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая жилая площадь объекта составляет более 3 800 квадратных метров. Во всех квартирах - отделка «под ключ»: выполнена внутренняя отделка помещений, установлены сантехника и кухонные плиты. Во дворе обустроено 58 парковочных мест.

Отдельно губернатор отметил, что в этом новом доме предусмотрены дополнительные удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в здании есть специальный подъезд с торца и квартира, оборудованная для инвалидов.

- Мы очень рассчитываем, что в октябре – ноябре текущего года сможем начать выдавать ключи первым переселенцам,- сказал глава администрации Дружногорского сельского поселения Игорь Отс.

Дом строился в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

Всего в Гатчинском районе требуется расселить около 24 тысячи квадратных метров. На это будет выделено 1,5 млрд рублей.

В целом в Ленобласти до конца 2025 года планируется расселить тысячу домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для этого будет построен 51 дом на территориях 88 муниципальных образований.

Татьяна Можаева

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области