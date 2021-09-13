Танковый бой Зиновия Колобанова: сделали всё, как 80 лет назад

Всего рота из пяти советских танков КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова подбила 43 немецких танка. Фашистские захватчики были остановлены и на несколько дней прекратили наступление. Благодаря этому было выиграно драгоценное время для создания новой линии обороны, и город Ленинград удалось удержать. До сих пор подвиг Зиновия Колобанова является абсолютным мировым рекордом.

Участников масштабной реконструкции приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который отметил стойкость Красной Армии и каждого ее бойца в отдельности.

- Даже будучи зрителем реконструкции, понимаешь, насколько это жутко и страшно. Это были простые ребята, которые поднимались в атаку, шли за Родину и погибали. Для них понятия патриотизма, подвига, любви к Родине – это не просто громкие слова. Для ленинградцев бой танкистов Колобанова – одно из знаковых событий. Это действительно подвиг, который навсегда останется в истории Великой Отечественной войны, - сказал глава региона, добавив, что процесс подготовки к реконструкции боя Колобанова был длительным и тщательно продуманным.

В рамках воссоздания боя была полностью выдержана историческая точность – реконструкторы постарались сделать все, как 80 лет назад: оружие, танки, обмундирование солдат. Но главным героем дня стал воссозданный по историческим чертежам и элементам танк КВ-1, которым управлял Зиновий Колобанов во время легендарного боя под Войсковицами в Гатчинском районе.

Ирина Хрусталёва

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области