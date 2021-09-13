Танковый бой Зиновия Колобанова: сделали всё, как 80 лет назад

Всего
рота из пяти советских танков КВ-1 старшего лейтенанта Колобанова подбила 43
немецких танка. Фашистские захватчики были остановлены и на несколько дней
прекратили наступление. Благодаря этому было выиграно драгоценное время для
создания новой линии обороны, и город Ленинград удалось удержать. До сих пор подвиг
Зиновия Колобанова является абсолютным мировым рекордом.
Участников
масштабной реконструкции приветствовал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, который отметил стойкость Красной Армии и каждого ее бойца
в отдельности.
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Даже будучи зрителем реконструкции, понимаешь, насколько это жутко и страшно. Это
были простые ребята, которые поднимались в атаку, шли за Родину и погибали. Для
них понятия патриотизма, подвига, любви к Родине – это не просто громкие слова.
Для ленинградцев бой танкистов Колобанова – одно из знаковых событий. Это
действительно подвиг, который навсегда останется в истории Великой
Отечественной войны, - сказал глава региона, добавив, что процесс подготовки к
реконструкции боя Колобанова был длительным и тщательно продуманным.
В
рамках воссоздания боя была полностью выдержана историческая точность –
реконструкторы постарались сделать все, как 80 лет назад: оружие, танки,
обмундирование солдат. Но главным героем дня стал воссозданный по историческим чертежам
и элементам танк КВ-1, которым управлял Зиновий Колобанов во время легендарного
боя под Войсковицами в Гатчинском районе.
Ирина
Хрусталёва
Фото:
пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области