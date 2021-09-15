Из безработного – в предприниматели

Сферы бизнеса начинающие предприниматели выбирают самые разные ― строительство и благоустройство, общественное питание, бытовые услуги, торговля, образование.

Безработные граждане, подготовившие бизнес-планы, могут претендовать на получение единовременной финансовой помощи при открытии своего дела ― 192 тысячи рублей. Если предприниматель при этом создает новые рабочие места для трудоустройства безработных граждан, он дополнительно получает по 96 000 рублей за каждое созданное им рабочее место.

- Биржа труда, безусловно, очень мне помогла, ― делится Артем из Гатчины, открывший предприятие, производящее работы по утеплению жилых и нежилых каркасных строений. - У многих начинающих предпринимателей просто нет другой возможности получить стартовый капитал. Работа была проведена быстро, эффективно, без каких-то проволочек и завышенных требований. Конечно, была и критика на этапе разработки бизнес-плана, но я вижу в этом только пользу: критика дает понять, насколько бизнес-идея подходит под требования рынка, и скорректировать ее.

Специалисты службы занятости помогают клиентам определить приоритетные направления организации собственного дела, при необходимости направляют их на обучение основам предпринимательства, оказывают содействие в разработке и экспертизе бизнес-планов.

- С детства у меня была мечта ― стать парикмахером. Но так получилось, что большую часть жизни я проработала в общепите ― продавцом, кассиром, администратором кафе, ― рассказывает Ольга, жительница Сланцев.

Несколько лет назад у нее возникли трудности с работой, и она обратилась на Биржу труда, с помощью которой прошла обучение по профессии, о которой мечтала с детства. Но трудоустроиться по ней в тот момент не удалось, и Ольга вернулась в общепит. Спустя 3-4 года решила попробовать снова, в этот раз успешно. Проработав два года в салоне красоты, Ольга поняла, что готова двигаться дальше ― открыть свое дело, и снова обратилась за помощью в службу занятости. Девушка окончила курсы предпринимательства, успешно защитила бизнес-план и получила финансовую поддержку от Биржи труда.

- Центр занятости помог мне прийти к моей давней мечте. Спасибо, что помогаете людям реализовываться, воплощать свои идеи. Прекрасно заниматься тем, что любишь, ― говорит Ольга.

Программа финансируется регионом с 2012 года. За это время 2700 человек получили содействие в рамках проекта «Займись делом», 950 начинающих предпринимателей получили финансовую поддержку из бюджета Ленинградской области.

18 сентября Биржа труда Ленинградской области традиционно проводит онлайн-форум «Биржа деловых контактов» для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Форум поможет участникам углубить знания о финансовой аналитике и налогообложении, методах продвижения бизнеса, технологиях построения бизнес-модели и других аспектах предпринимательства». Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно на сайте мероприятия https://www.bdk-47.com/