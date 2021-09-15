Из безработного – в предприниматели

Сферы
бизнеса начинающие предприниматели выбирают самые разные ― строительство и
благоустройство, общественное питание, бытовые услуги, торговля, образование.
Безработные
граждане, подготовившие бизнес-планы, могут претендовать на получение
единовременной финансовой помощи при открытии своего дела ― 192 тысячи рублей.
Если предприниматель при этом создает новые рабочие места для трудоустройства
безработных граждан, он дополнительно получает по 96 000 рублей за каждое
созданное им рабочее место.
- Биржа
труда, безусловно, очень мне помогла, ― делится Артем из Гатчины, открывший
предприятие, производящее работы по утеплению жилых и нежилых каркасных
строений. - У многих начинающих предпринимателей просто нет другой возможности
получить стартовый капитал. Работа была проведена быстро, эффективно, без
каких-то проволочек и завышенных требований. Конечно, была и критика на этапе
разработки бизнес-плана, но я вижу в этом только пользу: критика дает понять,
насколько бизнес-идея подходит под требования рынка, и скорректировать ее.
Специалисты
службы занятости помогают клиентам определить приоритетные направления
организации собственного дела, при необходимости направляют их на обучение
основам предпринимательства, оказывают содействие в разработке и экспертизе
бизнес-планов.
- С
детства у меня была мечта ― стать парикмахером. Но так получилось, что большую
часть жизни я проработала в общепите ― продавцом, кассиром, администратором
кафе, ― рассказывает Ольга, жительница Сланцев.
Несколько
лет назад у нее возникли трудности с работой, и она обратилась на Биржу труда,
с помощью которой прошла обучение по профессии, о которой мечтала с детства. Но
трудоустроиться по ней в тот момент не удалось, и Ольга вернулась в общепит.
Спустя 3-4 года решила попробовать снова, в этот раз успешно. Проработав два
года в салоне красоты, Ольга поняла, что готова двигаться дальше ― открыть свое
дело, и снова обратилась за помощью в службу занятости. Девушка окончила курсы
предпринимательства, успешно защитила бизнес-план и получила финансовую
поддержку от Биржи труда.
Программа
финансируется регионом с 2012 года. За это время 2700 человек получили
содействие в рамках проекта «Займись делом», 950 начинающих предпринимателей
получили финансовую поддержку из бюджета Ленинградской области.
18
сентября Биржа труда Ленинградской области традиционно проводит онлайн-форум
«Биржа деловых контактов» для действующих предпринимателей и тех, кто только
планирует открыть свой бизнес. Форум поможет участникам углубить знания о
финансовой аналитике и налогообложении, методах продвижения бизнеса,
технологиях построения бизнес-модели и других аспектах предпринимательства».
Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно на сайте мероприятия
https://www.bdk-47.com/