Ленинградская область готова к парламентским выборам

М. Лебединский подчеркнул, что для реализации конституционных избирательных прав граждан, для свободного, безопасного и доступного волеизъявления организаторами выборов Ленинградской области созданы все необходимые условия.

Для избирателей 47 региона в дни голосования с 8 до 20 часов будут открыты более одной тысячи избирательных участков, подавляющее большинство из которых размещены в учреждениях образования, культуры, в административных зданиях, 11 участков размещены в местах временного пребывания избирателей (на территории войсковой части в Тосненском районе, в больницах Волосовского, Гатчинского, Киришского, Сланцевского, Тихвинского районов, а также в Ленинградской областной клинической больнице, в СИЗО в Ломоносовском районе).

При этом 17 и 18 сентября (в пятницу и субботу) голосование также пройдет в отдаленных населенных пунктах Ленинградской области (во Всеволожском, Гатчинском, Кингисепском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Тихвинском районах). Места для проведения голосования в отдаленных местностях будут оборудованы таким образом, чтобы обеспечивалось соблюдение тайны голосования, а также максимальное удобство для реализации избирательных прав. Также с учетом погодных и климатических условий в этот период времени будут использоваться транспортные средства (автобусы).

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и сохранения здоровья граждан предприняты все необходимые меры, члены избирательных комиссий, избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. В дни голосования на входе в помещение для голосования избиратели пройдут термометрию, смогут обработать руки антисептическими средствами, а также получат одноразовую лицевую маску, перчатки и индивидуальную ручку. С соблюдением всех защитных мер будет проводиться также и голосование на дому.

Глава Леноблизбиркома подчеркнул, что проголосовать на дому можно будет только по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающихся, по иным уважительным причинам). Для этого необходимо до 14 часов 19 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя. Также заявление можно подать через личный кабинет на портале «Госуслуги»). Сейчас уже подано более 15 тысяч заявлений для голосования на дому.

Механизмом «Мобильный избиратель» в Ленинградской области пожелали воспользоваться более 30 тысяч избирателей, которые написали заявления для голосования по месту нахождения, а не по месту регистрации.

На 194 избирательных участках Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе будут использоваться технические средства подсчета голосов избирателей – комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В целях обеспечения дополнительных гарантий открытости в деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в Ленинградской области в сентябре 2021 года на всех избирательных участках 47 региона установлены средства видеонаблюдения (или видеорегистрации). Видеофиксация (звуко- и видеозапись) будет вестись непрерывно круглосуточно все три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября. Трансляция изображения в Центр общественного наблюдения, созданный при Общественной палате Ленинградской области и расположенный в Ломоносовском филиале ЛГУ им. А.С. Пушкина, будет осуществляется в режиме реального времени с 8.00 16 сентября 2021 года, до ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». Кандидатам и политическим партиям будет предоставлен доступ к этому служебному порталу.

Для помощи пожилым, маломобильным избирателям на избирательных участках в дни голосования традиционно будут работать Ленинградские волонтеры.

Глава Леноблизбиркома подчеркнул, что все избирательные бюллетени из переносных и стационарных ящиков для голосования, использовавшихся при проведении голосования 17 и 18 сентября 2021 года, будут храниться в сейф-пакетах, а сейф-пакеты будут находиться в металлических сейфах с круглосуточным видеонаблюдением.

«Основное внимание общественного Штаба по контролю за голосованием в эти дни приковано к организации Центра общественного наблюдения в Горбунках, - добавил глава Штаба В. Журавлев, - сегодня идет установка оборудования, на завтра запланирована его отладка, на 16 сентября - общероссийское тестирование». На мониторах Центра будет возможно одновременно наблюдать трансляции с четвертой части избирательных участков, оснащенных камерами Ростелекома, а с учетом постоянной ротации изображения будут поступать со всех УИКов.

В. Журавлев отметил большую организационную работу, проведенную Избирательной комиссией Ленобласти и территориальными комиссиями при подготовке к голосованию, а также подвел итоги кампании по подготовке и назначению наблюдателей. Всего Общественной палатой было обучено более 2000 человек, которые получат направления как от Общественной палаты Ленобласти, так и от политических партий, участвующих в предвыборной гонке и, как и прочие участники процесса, заинтересованных в честности и открытости голосования.

Участники встречи также напомнили, что на протяжении всех дней голосования с целью оказания методической помощи наблюдателям на территории всей Ленинградской области будут работать мобильные бригады с участием членов Общественной палаты, специалистов ее аппарата, Леноблизбиркома и аппарата Уполномоченного по правам человека и электоральных экспертов.

В своем выступлении Сергей Шабанов отметил, что трехдневное голосование позволит обеспечить избирательные права максимального числа жителей Ленинградской области. С.Шабанов подчеркнул, что на выборах Уполномоченный и сотрудники его аппарата не надзирают за соблюдением закона и порядка – для этого есть иные органы: «Прежде всего мы наблюдаем за тем, как обеспечена свобода волеизъявления и возможность проголосовать для маломобильных граждан – инвалидов, пожилых людей, многодетных родителей и иных, ведь эти люди наиболее уязвимы и всегда нуждаются в особой защите».

И Уполномоченный, и Леноблизбирком много лет взаимодействуют с Ленинградской областной организацией Всероссийского Общества инвалидов, знают все об их проблемах и чаяниях и всегда оперативно реагируют на любые просьбы. На недавней встрече с Уполномоченным и Леноблизбиркомом руководитель организации В.Лебезкин сообщил, что все возникающие вопросы относительно обеспечения реализации избирательных прав лицами с ограниченными возможностями оперативно разрешаются в рабочем порядке, с учетом всех нужд и потребностей инвалидов.

«На каждых выборах мы всегда взаимодействуем с членами мониторинговой рабочей группы по наблюдению на выборах при СПЧ. В этом году Уполномоченный и сотрудники традиционно будут присутствовать на избирательных участках, а также в Центре общественного наблюдения и Ленизбиркоме. У меня будет свой аккаунт для наблюдения. Таким образом, в случае необходимости мы готовы реагировать и помогать», – сказал Уполномоченный.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области