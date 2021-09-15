На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям

«Мы перевели в
электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным
Минэнерго России, право на бесплатную организацию «последней мили» до границ
своего земельного участка в рамках программы догазификации имеют около 5 млн
россиян. Теперь каждый из них может подать заявку через Госуслуги на
подключение к газу и отследить статус исполнения», — сообщил замглавы Минцифры
России Андрей Черненко.
Заявка на подключение,
поданная через Госуслуги, будет автоматически направлена единому оператору
газификации АО «Газпром газораспределение» и рассмотрена в течение суток.
Информация о приеме заявки поступит в личный кабинет на портале.
Бесплатное подключение
доступно владельцам тех домовладений, которые находятся в границах
газифицированных населенных пунктов. Проверить возможность подключения
домовладения к газовым сетям можно на официальном сайте единого оператора
газификации.
Согласно поручению
Президента, ускоренную догазификацию в России планируется провести до 2023
года.