Александр Дрозденко: «Нужна жесткая оценка всех ответственных лиц, оказавшихся не готовыми к отопительному сезону»

На этой неделе в Ленинградской области
стартовал отопительный сезон. Сегодня, 17 сентября, отопление должно было
поступить во все социальные объекты и многоквартирные дома региона.
Однако если школы, детсады, медицинские и
иные учреждения уже отапливаются, то несколько домов пока без тепла – в
частности, в Лодейнопольском районе.
«На сегодня все объекты социальной сферы и
большая часть жилого фонда запущены, паспорта выданы. Но в 13 жилых домах есть
проблемы по запуску системы отопления, идет капитальный ремонт, и подрядчик не
успел к 15 сентябрю доделать эти жилые дома», – рассказал на специальном
совещании первый замглавы районной администрации Владимир Рассадин.
Однако работы уже завершены. Подключение к
отоплению будет проводиться все выходные, в начале следующей недели дома начнут
отапливаться.
Но, к сожалению, такая ситуация – не
единственная в регионе. В частности, уже несколько месяцев нет горячей воды, а
теперь, соответственно, и отопления в поселке Назия Кировского района. Этот
вопрос взят на особый контроль – в том числе будут применяться меры
прокурорского реагирования.
«Ситуация похожа на стрекозу из басни
Крылова «Стрекоза и муравей». Лето красное пропели, оглянуться не успели, а
теперь героически предпринимаем усилия по ремонту жилых домов. Причем это не
первый год, – отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Нужно
исправить свои недостатки, просчеты, где-то глупость, где-то самоуверенность по
подготовке к отопительному сезону. Нужна жесткая оценка всех ответственных лиц,
оказавшихся не готовыми к нему. И не надо ничего скрывать – люди должны знать,
что мы делаем».
Районным властям, а также профильным
комитетам правительства поручено приложить все усилия для того, чтобы в
ближайшее время отопление поступило во все многоквартирные дома региона. Глава
региона потребовал, чтобы по всем фактам отсутствия тепла сразу были составлены
акты, а документы переданы в прокуратуру и правоохранительные органы для
проведения проверок.
Напомним, в Гатчинском районе регулярное отопление
начато уже с 16 сентября.
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