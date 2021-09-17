Александр Дрозденко: «Нужна жесткая оценка всех ответственных лиц, оказавшихся не готовыми к отопительному сезону»

На этой неделе в Ленинградской области стартовал отопительный сезон. Сегодня, 17 сентября, отопление должно было поступить во все социальные объекты и многоквартирные дома региона.

Однако если школы, детсады, медицинские и иные учреждения уже отапливаются, то несколько домов пока без тепла – в частности, в Лодейнопольском районе.

«На сегодня все объекты социальной сферы и большая часть жилого фонда запущены, паспорта выданы. Но в 13 жилых домах есть проблемы по запуску системы отопления, идет капитальный ремонт, и подрядчик не успел к 15 сентябрю доделать эти жилые дома», – рассказал на специальном совещании первый замглавы районной администрации Владимир Рассадин.

Однако работы уже завершены. Подключение к отоплению будет проводиться все выходные, в начале следующей недели дома начнут отапливаться.

Но, к сожалению, такая ситуация – не единственная в регионе. В частности, уже несколько месяцев нет горячей воды, а теперь, соответственно, и отопления в поселке Назия Кировского района. Этот вопрос взят на особый контроль – в том числе будут применяться меры прокурорского реагирования.

«Ситуация похожа на стрекозу из басни Крылова «Стрекоза и муравей». Лето красное пропели, оглянуться не успели, а теперь героически предпринимаем усилия по ремонту жилых домов. Причем это не первый год, – отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Нужно исправить свои недостатки, просчеты, где-то глупость, где-то самоуверенность по подготовке к отопительному сезону. Нужна жесткая оценка всех ответственных лиц, оказавшихся не готовыми к нему. И не надо ничего скрывать – люди должны знать, что мы делаем».

Районным властям, а также профильным комитетам правительства поручено приложить все усилия для того, чтобы в ближайшее время отопление поступило во все многоквартирные дома региона. Глава региона потребовал, чтобы по всем фактам отсутствия тепла сразу были составлены акты, а документы переданы в прокуратуру и правоохранительные органы для проведения проверок.

Напомним, в Гатчинском районе регулярное отопление начато уже с 16 сентября.





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