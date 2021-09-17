«Дачная столица» подтверждает свой статус

- Дмитрий Сергеевич, в Гатчине и районе вплотную занялись благоустройством. Как с этим обстоит в Сиверском поселении?

- Идет ремонт дворовых территорий. Например, на улице 123-й Дивизии, дом № 2, где с момента постройки в 1984 году ничего не ремонтировалось. Придомовые территории в Куровицах были 40 лет без ремонта – теперь полностью будет заасфальтирована площадка возле многоквартирных домов. В Белогорке у дома № 17 асфальтируется придомовая территория. Все дворовые территории у нас теперь строятся с пешеходными дорожками. На улице Строителей, дома № 4 и № 10, идет строительство пешеходных дорожек, здесь новый асфальтированный двор. Пешеходная дорожка на Привокзальной площади сделана. Причем дорожки мы мостим тротуарной плиткой. Это хорошо и с эстетической, и с практической точки зрения – в случае ремонта дорожку в плиточном исполнении легче восстановить.

Будет сделано три новых детских площадки: в Старосиверской на Широкой улице, а также в поселке Сиверском на Пушкинской улице и в переулке Энергетиков.

- Если к этому добавить хорошие дороги…

- Новые дороги строятся к участкам для многодетных семей: это улицы Корнея Чуковского, Самуила Маршака и Сенная в деревне Большево. В деревне Маргусы будет доделана новая дорога на Малиновой улице. 58 дорог сделаем в щебеночном исполнении. Отремонтировали проезд к кооперативным гаражам (АБЗ) – он не ремонтировался больше 30 лет. Дорога была совсем в плохом состоянии после того, как Газпром туда трубы завозил. Они компенсировали – 1,5 млн рублей, мы добавили своих средств и сделали ремонт дороги «картами».

Делаем ремонт «картами» на улицах Куйбышева и Кирова, на Белогорском шоссе. Асфальтирована Паркетная улица, Вокзальная заасфальтирована наполовину (оставшаяся часть будет доделана уже в сентябре). Полностью заасфальтирована Красная улица в поселке Сиверском. Закуплены и установлены дорожные знаки на улицах Вокзальной, Красной и 123-й Дивизии. Приобретены искусственные неровности – восемь штук, и будет нанесена разметка на новом асфальте.

Многое мы смогли сделать, потому что сэкономили бюджетные средства после конкурсов. В этом году вообще объем средств, отпущенных на благоустройство, увеличен почти в три раза по сравнению с прошлыми годами, когда больше 35 млн на благоустройство не тратилось.

- Как вам удалось увеличить бюджет?

- Путем рационализации. В прошлом году мы провели аукцион по продаже и сдаче земли в аренду, вернули долги, связанные с арендой земли. Определенные средства сэкономили за счет передачи школы олимпийского резерва «Ника» в Гатчинский район. Эффективно работал муниципальный контроль. В этом году администрация переезжает в одно здание – вот это, на Крупской, вместо двух. Стараемся сократить коммунальные затраты.

Активно идет программа энергосбережения. В прошлом году мы полностью заменили линию уличного освещения в Большево, в этом году уже заменены три линии в Старосиверской. Продолжается замена старых ламп на светодиодные светильники, что дает значительную экономию бюджета. Только за первый год установки энергосберегающих светильников экономия составила около миллиона рублей. Чем больше мы будем менять светильников, тем меньше будут расходы на электричество.

Вообще, при составлении бюджета учитываются обращения жителей. Все заявки аккумулируются, делается анализ за год и, исходя из бюджетных ассигнований, мы составляем план благоустройства на год.

- Как продвигается газификация поселения?

- У нас все населенные пункты вошли в схему газификации. Сейчас ведется строительство распределительного газопровода в Старосиверской, около 400 домовладений можно будет присоединить. Завершено проектирование в Новосиверской и Белогорке. Где есть возможность газификации, мы будем заниматься строительством распределительного газопровода, заявки поданы в ТЭК Ленобласти.

- Сейчас очень актуальна тема мусорных площадок, которых везде не хватает. Как в Сиверском?

- Мы устанавливаем новые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. Проводим разъяснительную работу. Площадки ставятся так, чтобы было удобно выбрасывать мусор по ходу движения – например, по пути на работу. Соответственно, недалеко от жилых домов.

Уже установлено 26 площадок с отдельными контейнерами для сбора стекла, пластика, бумаги и смешанных отходов. Пока площадки установили в микрорайонах многоквартирных домов. В дальнейшем поставим и в частном секторе.

- Сиверское поселение входит в ареал обитания борщевика. Вам удается с ним бороться?

- Проведена механизированная химическая обработка – больше 30 га. Но эффект не особо высокий. К сожалению, земля на нашей территории имеет своих хозяев. И если НПО «Белогорка» в этом году пошло навстречу и перепахивало свои земли с борщевиком, то в бывшем совхозе «Память Ильича» все по-прежнему. Кризисный управляющий в этом году сделал химическую обработку, но не всей территории.

- Планируются ли какие-то изменения в центре Сиверского, на привокзальной площади?

- В прошлом году было спроектировано общественное пространство, которое мы надеемся построить в следующем году. Так называемая Рыночная площадь с фонтаном будет построена за счет федерального бюджета.

Привокзальная территория застраивалась в 90-е годы, когда никакого единого архитектурного стиля не выдерживалось. Но архитектурному бюро, которое у нас работало в прошлом году, как-то удалось создать общую концепцию развития центра поселка. 11 сентября на площади открылся информационно-туристический центр. 15 сентября рядом открылась скейт-площадка для детей. Зимой это будет еще и каток.

На территории поселения работает озеленитель. Аллеи на Вокзальной площади, у «Юбилейного» приведены в порядок, сделано кронирование деревьев, посажены и подстрижены кусты. К сожалению, в нашем зеленом поселке очень много аварийных деревьев – их приходится удалять. Но при этом мы стараемся сажать новые.

- Дмитрий Сергеевич, что будет с так называемым домом Правдина? Его снесут?

- Это два строения в центре Сиверского. Одно – в голландском стиле, за ним – второе, в виде пагоды, построенное незаконно и находящееся в аварийном состоянии. С крыши периодически слетают доски. Есть решение суда – снести. И оно должно быть снесено. А далее, если у господина Правдина есть разрешение на строительство первого здания, он может получить разрешение на его реконструкцию. Что касается земли, то аренда у него закончена. По суду земля будет изъята, потому что в течение трех лет он аренду не платил. Сквер, который всем так нравится, мы, конечно, оставим.

- Сиверская знаменита своими живописными берегами Оредежа. Есть какой-то план обустройства прибрежной территории?

- На берегу Оредежа оборудовано два места для пляжного отдыха – поставлены раздевалки, скамейки. Мы постепенно начинаем готовить место для купания. Чтобы в дальнейшем в Сиверском был хотя бы один пригодный для полноценного летнего отдыха пляж – с разрешения ГИМС.

- У вас есть глобальные цели, направленные на развитие поселения? Может быть, масштабные проекты?

- Есть план социально-экономического развития поселения. Строительство крупных заводов у нас не предусмотрено. Соответственно, это будет развитие туризма, спорта, гостиничного бизнеса. Один из самых сложных вопросов, который пока не удается решить, – это передача земель Министерства обороны в собственность муниципалитета. Это очень большие площади бывшего военного городка, которые мы сейчас никак не можем эффективно использовать. Чтобы это позволило увеличить демографическую составляющую. Сейчас у нас проживает 21 тысяча населения, летом доходит до 70 тысяч человек. Мы бы хотели, чтобы постоянных жителей было больше 30 тысяч. Это даст импульс к развитию. У нас много своих производств – Метизный завод, мебельные фабрики, фермерские хозяйства, и есть конкретные обращения по использованию земель для мелкого производства.

В Сиверском хорошо развита сфера мелкого бизнеса. Все магазины у нас работают в полную силу. Возможно, за счет притока дачников в выходные. Но дачники – это неотъемлемая часть «Дачной столицы». Кстати, этот бренд мы планируем запатентовать.



