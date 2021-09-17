Ленинградская область угощает и одевает мир

На международной выставке одежды, моды и аксессуаров CPM в Москве на стенде Ленинградской области бренд «Патриотка» презентовал современные кокошники ручной работы, Модный дом «Феникс» – женскую одежду в русском стиле, предприятие АIVA Fashion – повседневную одежду и спортивные костюмы, а Торговый Дом «Амаро» – спецодежду, сумки и чехлы.

За четыре дня работы предприниматели Ленинградской области провели более 20 деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами из разных регионов России, а также из Казахстана, Германии и Хорватии. По итогам выставки участники ожидают заключение как новых экспортных контрактов, так и расширение географии поставок внутри России.

В Турции наибольший интерес у посетителей международной выставки World Food Istanbul вызвали печенье, напиток из цикория и иван-чай из Ленинградской области. Так, компания «Бейкери продакшн» привезла на выставку печенье, пряники и десерты, более пяти вкусов иван-чая представила компания «Копорский иван-чай», а «ТД Фаворит» – различные вариации кофе и цикория.

Во время работы на выставке предприниматели Ленинградской области провели более 50 деловых встреч и переговоров с потенциальными партнерами из Турции, стран Персидского залива, Казахстана, Азербайджана и стран Африки.

Участие в международных выставках для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.