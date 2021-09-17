Ленинградская область угощает и одевает мир

На международной выставке одежды, моды и
аксессуаров CPM в Москве на стенде Ленинградской области бренд «Патриотка»
презентовал современные кокошники ручной работы, Модный дом «Феникс» – женскую
одежду в русском стиле, предприятие АIVA Fashion – повседневную одежду и
спортивные костюмы, а Торговый Дом «Амаро» – спецодежду, сумки и чехлы.
За четыре дня работы предприниматели
Ленинградской области провели более 20 деловых встреч и переговоров с потенциальными
партнерами из разных регионов России, а также из Казахстана, Германии и
Хорватии. По итогам выставки участники ожидают заключение как новых экспортных
контрактов, так и расширение географии поставок внутри России.
В Турции наибольший интерес у посетителей
международной выставки World Food Istanbul вызвали печенье, напиток из цикория
и иван-чай из Ленинградской области. Так, компания «Бейкери продакшн» привезла
на выставку печенье, пряники и десерты, более пяти вкусов иван-чая представила
компания «Копорский иван-чай», а «ТД Фаворит» – различные вариации кофе и
цикория.
Во время работы на выставке
предприниматели Ленинградской области провели более 50 деловых встреч и
переговоров с потенциальными партнерами из Турции, стран Персидского залива,
Казахстана, Азербайджана и стран Африки.
Участие в международных выставках для
предпринимателей организуются в рамках регионального проекта «Системные меры
содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина.