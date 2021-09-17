За голосами ленинградцев на острова отправился вертолет

За голосами ленинградцев на острова отправился вертолет

В первый день голосования на удаленные острова Финского залива отправились не только члены участковой избирательной комиссии, но и председатель регионального избиркома Михаил Лебединский. Для того чтобы местные жители смогли сделать свой выбор пришлось задействовать вертолет.

Рубрики : Выборы     17 Sep 2021

17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.

Утром 17 сентября в Ленинградской области открылись около тысячи избирательных участков, в том числе на островах Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сесскар.

Жители указанных островов включены в список избирателей участка № 501 Кингисеппского района. При проведении голосования присутствуют, вместе с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области Михаилом Лебединским, председатель территориальной избирательной комиссии Кингисеппского района Елена Колмогорова, члены участковой избирательной комиссии № 501.

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