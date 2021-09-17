За голосами ленинградцев на острова отправился вертолет

17,
18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов
Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания
региона седьмого созыва.
Утром
17 сентября в Ленинградской области открылись около тысячи избирательных
участков, в том числе на островах Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сесскар.
Жители
указанных островов включены в список избирателей участка № 501 Кингисеппского
района. При проведении голосования присутствуют, вместе с председателем Избирательной
комиссии Ленинградской области Михаилом Лебединским, председатель
территориальной избирательной комиссии Кингисеппского района Елена Колмогорова,
члены участковой избирательной комиссии № 501.