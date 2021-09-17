За голосами ленинградцев на острова отправился вертолет

17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.

Утром 17 сентября в Ленинградской области открылись около тысячи избирательных участков, в том числе на островах Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сесскар.

Жители указанных островов включены в список избирателей участка № 501 Кингисеппского района. При проведении голосования присутствуют, вместе с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области Михаилом Лебединским, председатель территориальной избирательной комиссии Кингисеппского района Елена Колмогорова, члены участковой избирательной комиссии № 501.