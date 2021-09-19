Почти треть ленинградцев уже проголосовала

Михаил Лебединский проголосовал на избирательном участке № 396, расположенном в Гатчинской школе № 5 в микрорайоне Аэродром. На входе, как полагается, его попросили измерить температуру, надеть маску и обработать руки антисептиком. После заполнения необходимых документов председателю Леноблизбиркома выдали бюллетени. Проголосовав, Михаил Лебединский опустил все четыре бюллетеня в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), установленный на данном участке.

КОИБ состоит из сканеров и принтера. Сканеры считывают информацию – «галочки» избирателей и заносят их в свою базу данных. После того, как голосование завершится, в КОИБ также опустят бюллетени ленинградцев, проголосовавших на дому. Общий подсчет голосов займет порядка 30-40 минут, после чего принтер распечатает итоговый протокол с qr-кодом. Внести в него какие-либо изменения невозможно.

- В Ленинградской области работают 194 КОИБ, часть из них (110 комплексов) приобретена за счет федерального бюджета, остальные – при поддержке правительства Ленинградской области. Это дорогое удовольствие, но это важная составляющая открытости, прозрачности, простоты и легитимности выборного процесса, - сказал Михаил Лебединский.

Наблюдатель от кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Веры Шугаевой – Марк Пышенко также одобрительно оценил работу КОИБ.

- Избирательный процесс организован хорошо. Благодаря новым техническим средствам, которые наглядно учитывают все бюллетени, исключается возможность вмешательства в выборы, - сказал он.

Что касается выборного процесса в целом, то ленинградцы голосуют активно. На 10.30 утра воскресенья свой выбор уже сделали порядка 364 тысяч человек, что составляет 26,17 % от общего числа избирателей. Наибольшую активность демонстрируют жители Бокситогорского и Лодейнопольского районов. По словам Михаила Лебединского, жители сельских территорий всегда проявляют наибольший интерес к выборам и любым другим общественным мероприятиям. На этот показатель также влияет информированность населения и работа местной власти в данном направлении.

Председатель Участковой избирательной комиссии № 396 Наталья Хмелева добавила, что в пятницу жители голосовали очень активно, видимо, планировали уехать на выходные из города. В субботу избирателей было меньше. Сегодня – члены УИК ожидают традиционный наплыв, характерный для последнего дня выборов.

Михаил Лебединский отметил, что текущие выборы отличаются активной политической борьбой между партиями, представленными в нашем регионе. Возможно, поэтому Гатчинский район уже отметился в информационных лентах инцидентом на одном из избирательных участков, когда два кандидата пообщались друг с другом на повышенных тонах.

- Разбирательство происходит в рамках законодательства, привлечена Территориальная избирательная комиссия, правоохранительные органы, в субботу вечером уже состоялось судебное заседание. Подобных случаев за два дня в Ленинградской области зафиксировано около пяти. С другой стороны, про наш регион всегда говорили, что выборы у нас проходит слишком спокойно и неинтересно, - прокомментировал Михаил Лебединский.

Покидая избирательный участок, председатель Леноблизбиркома выразил надежду на то, что каждый житель региона, который еще не проголосовал, обязательно это сделает.

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