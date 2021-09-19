Почти треть ленинградцев уже проголосовала

Михаил Лебединский проголосовал на
избирательном участке № 396, расположенном в Гатчинской школе № 5 в микрорайоне
Аэродром. На входе, как полагается, его попросили измерить температуру, надеть
маску и обработать руки антисептиком. После заполнения необходимых документов председателю
Леноблизбиркома выдали бюллетени. Проголосовав, Михаил Лебединский опустил все
четыре бюллетеня в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),
установленный на данном участке.
КОИБ
состоит из сканеров и принтера. Сканеры считывают информацию – «галочки»
избирателей и заносят их в свою базу данных. После того, как голосование
завершится, в КОИБ также опустят бюллетени ленинградцев, проголосовавших на
дому. Общий подсчет голосов займет порядка 30-40 минут, после чего принтер
распечатает итоговый протокол с qr-кодом. Внести в него какие-либо изменения
невозможно.
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В Ленинградской области работают 194 КОИБ, часть из них (110 комплексов)
приобретена за счет федерального бюджета, остальные – при поддержке
правительства Ленинградской области. Это дорогое удовольствие, но это важная
составляющая открытости, прозрачности, простоты и легитимности выборного
процесса, - сказал Михаил Лебединский.
Наблюдатель
от кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Веры
Шугаевой – Марк Пышенко также одобрительно оценил работу КОИБ.
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Избирательный процесс организован хорошо. Благодаря новым техническим
средствам, которые наглядно учитывают все бюллетени, исключается возможность
вмешательства в выборы, - сказал он.
Что
касается выборного процесса в целом, то ленинградцы голосуют активно. На 10.30
утра воскресенья свой выбор уже сделали порядка 364 тысяч человек, что
составляет 26,17 % от общего числа избирателей. Наибольшую активность демонстрируют
жители Бокситогорского и Лодейнопольского районов. По словам Михаила
Лебединского, жители сельских территорий всегда проявляют наибольший интерес к
выборам и любым другим общественным мероприятиям. На этот показатель также
влияет информированность населения и работа местной власти в данном
направлении.
Председатель
Участковой избирательной комиссии № 396 Наталья Хмелева добавила, что в пятницу
жители голосовали очень активно, видимо, планировали уехать на выходные из
города. В субботу избирателей было меньше. Сегодня – члены УИК ожидают
традиционный наплыв, характерный для последнего дня выборов.
Михаил
Лебединский отметил, что текущие выборы отличаются активной политической
борьбой между партиями, представленными в нашем регионе. Возможно, поэтому
Гатчинский район уже отметился в информационных лентах инцидентом на одном из
избирательных участков, когда два кандидата пообщались друг с другом на
повышенных тонах.
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Разбирательство происходит в рамках законодательства, привлечена
Территориальная избирательная комиссия, правоохранительные органы, в субботу
вечером уже состоялось судебное заседание. Подобных случаев за два дня в
Ленинградской области зафиксировано около пяти. С другой стороны, про наш
регион всегда говорили, что выборы у нас проходит слишком спокойно и
неинтересно, - прокомментировал Михаил Лебединский.
Покидая
избирательный участок, председатель Леноблизбиркома выразил надежду на то, что
каждый житель региона, который еще не проголосовал, обязательно это сделает.
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