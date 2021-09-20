Кингисепп встречал «Кросс нации»

Кингисепп принял около пятисот спортсменов, прибывших со всей Ленинградской области. Участвовали во Всероссийском дне бега как дети, так и взрослые.

Спортсмены и любители сразились на дистанциях 2000, 4000, 6000, 8000 и 12 000 метров, «Академическом» забеге на 500 метров, а также желающие выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Результаты участников от сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области пойдут в зачет XVII Сельских спортивных игр.

Соревнования проводились с соблюдением санитарных норм, установленных требованиями Роспотребнадзора.

Фото «Восточный берег»