Кингисепп встречал «Кросс нации»

Кингисепп встречал «Кросс нации»

Областной этап Всероссийского дня бега «Кросс нации» прошел 18 сентября в парке Романовка в Кингисеппе.

Рубрики : Спорт     20 Sep 2021

Кингисепп принял около пятисот спортсменов, прибывших со всей Ленинградской области. Участвовали во Всероссийском дне бега как дети, так и взрослые.

Спортсмены и любители сразились на дистанциях 2000, 4000, 6000, 8000 и 12 000 метров, «Академическом» забеге на 500 метров, а также желающие выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.

Результаты участников от сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области пойдут в зачет XVII Сельских спортивных игр.

Соревнования проводились с соблюдением санитарных норм, установленных требованиями Роспотребнадзора.

Фото «Восточный берег»

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