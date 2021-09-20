Среди художников, чьи работы представлены на выставке - Владимир Монахов и Владимир Платонов, Владимир Серебряков и Марина Вахтер, Станислав Моисеев и Иван Радюкевич, Анна Засульская и Ольга Пилипенко, Владимир Филатов и Валерий Ярош. Есть даже работа «неизвестного художника» начала 2000-х годов — необычные, объемные, яркие.

«У каждого из нас своя Гатчина. А какая она у вас?» - таким вопросом предлагают задаться каждому, кто придет в музей, организаторы выставки. Ответить на этот вопрос можно, расписавшись на специально заготовленных для этого осенних «листиках». Давайте-ка подсмотрим высказывания тех, кто уже сделал это. Вот, например: «Любимая Гатчина. Родная, прекрасная, интеллигентная, скромная, элегантная, душевная...» Оказывается, даже один человек видит родной город по-разному!

Эти бумажные «листики» на столе в центре экспозиции не случайны: осень уже наступила по-настоящему. С каждым днем становится все холоднее. Но осень — это всего лишь одно из времен года, которое окрашивает Гатчину в яркие желтые, красные, оранжевые цвета. Конечно, Гатчина очень разная в каждый из сезонов. Но в любое время года она - родной город, который всегда подарит радость тепла, уюта и узнавания.

На выставке Гатчина показана не только в разные времена года. Это и таинственная, мистическая Гатчина времен Павла I, Гатчина религиозная, дворцовая и парковая, повседневная и праздничная. Гатчина старинная, уходящая и нынешняя. Такая разная для всех и все-таки — одна на всех.

Выставка «Такая разная Гатчина» продлится в музее города Гатчины до 17 октября 2021 года.