Среди
художников, чьи работы представлены на выставке - Владимир Монахов и Владимир
Платонов, Владимир Серебряков и Марина Вахтер, Станислав Моисеев и Иван
Радюкевич, Анна Засульская и Ольга Пилипенко, Владимир Филатов и Валерий Ярош.
Есть даже работа «неизвестного художника» начала 2000-х годов — необычные,
объемные, яркие.
«У
каждого из нас своя Гатчина. А какая она у вас?» - таким вопросом предлагают
задаться каждому, кто придет в музей, организаторы выставки. Ответить на этот
вопрос можно, расписавшись на специально заготовленных для этого осенних
«листиках». Давайте-ка подсмотрим высказывания тех, кто уже сделал это. Вот,
например: «Любимая Гатчина. Родная, прекрасная, интеллигентная, скромная,
элегантная, душевная...» Оказывается, даже один человек видит родной город по-разному!
Эти
бумажные «листики» на столе в центре экспозиции не случайны: осень уже
наступила по-настоящему. С каждым днем становится все холоднее. Но осень — это
всего лишь одно из времен года, которое окрашивает Гатчину в яркие желтые,
красные, оранжевые цвета. Конечно, Гатчина очень разная в каждый из сезонов. Но
в любое время года она - родной город, который всегда подарит радость тепла,
уюта и узнавания.
На
выставке Гатчина показана не только в разные времена года. Это и таинственная,
мистическая Гатчина времен Павла I, Гатчина
религиозная, дворцовая и парковая, повседневная и праздничная. Гатчина
старинная, уходящая и нынешняя. Такая разная для всех и все-таки — одна на
всех.
Выставка
«Такая разная Гатчина» продлится в музее города Гатчины до 17 октября 2021
года.