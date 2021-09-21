Школьница из Ленинградской области Милена Королева претендует на звание лучшего чтеца в мире

На большом праздничном шоу выберут трёх победителей конкурса из 11 суперфиналистов (5 россиян и 6 иностранцев). Все они будут читать со сцены отрывки любимых прозаических произведений — от «Войны и мира» Льва Толстого до «Чучела» Владимира Железникова и «Дня числа ПИ» современной писательницы Нины Дашевской. Соревноваться в чтении с ребятами будут также профессиональные артисты, писатели, медийные личности.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший проект по поддержке чтения в России, в нем каждый год принимает участие до 2 миллионов детей из всех регионов России и еще 80 стран мира, а поддерживают проект фонд президентских грантов, министерство просвещения РФ и группа компаний «Норникель».

Победителей российского и международного конкурса юбилейного сезона 2021 объявили в «Артеке» ещё в мае. Из-за эпидемиологической обстановки Суперфинал неоднократно пришлось переносить. Наконец, долгожданное событие для всех увлеченных литературой мальчишек и девчонок состоится!

Символично, что именно Санкт-Петербург, родина конкурса, станет масштабной площадкой празднования юбилейного сезона. За звание лучшего чтеца поборются: Алина Сафронова из Брянской области, Максим Тамбовцев из Рыбинска Ярославской области, Акулина Павлова из Тверской области, Милена Королева из Ленинградской области, София Сичинава из Рязанской области. А также финалисты международного конкурса — Джиорджио Гранди из Италии, Алексей Пьех из США, Анна Накопия из Нидерландов и Марина Сыргие из Румынии. Двое ребят — Бари Тухтахунов из Бельгии и Норберт Якубек из Словакии — выступят онлайн.

Оценивать артистизм и чтецкие таланты подростков будет звёздное жюри: народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, ректор театрального института им. Щукина, народный артист России Евгений Князев, актриса театра Фоменко, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк, декан актёрского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов. Сценарист вербатим-спектакля и ведущий шоу - известный писатель Александр Снегирев. Режиссер-постановщик суперфинала Талгат Баталов, режиссер «Театр.doc». В суперфинале примут участие артисты одного из самых известных перфоманс-проектов для детей в Петербурге — «Упсала-цирк», а так же актёры московских и петербургских театров.

«Петербург — это родина конкурса, и мы в «Живой классике» хотели сделать яркий суперфинал и праздник для всего города, но пандемия внесла коррективы — мы вынуждены идти на компромиссы и празднуем в закрытом формате на небольшой площадке. Но зато праздник получится очень теплым — в зале соберутся самые близкие друзья конкурса, участники и жюри прошлых лет. Многие наши ребята любят не только чтение, но и мечтают о театре. Поэтому, кстати, театральное училище имени Щукина наш постоянный партнер, и многие наши победители и участники становятся его студентами. И вот, ключевое событие нашего суперфинала — вербатим-спектакль «Исповедальня», основой которого стали личные истории наших конкурсантов о том, как чтение и «Живая классика» изменили их жизнь. Так наши ребята, участники конкурса, сами становятся героями нового произведения, постановки, которую увидят сотни людей», — говорит Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика».

Увидеть трансляцию суперфинала можно в социальных сетях «Живой классики» ВКонтакте и Youtube. Начало шоу и трансляции — 25 сентября в 18.00 (по Мск).

https://vk.com/young_readers,

https://www.facebook.com/youngreaders.ru/ ,

https://www.instagram.com/live_classics/

https://www.youtube.com/user/Youngreaders1

Новый сезон конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором могут принять участие читающие дети со всей страны, стартует в ноябре 2021 года. Сайт конкурса — youngreaders.ru.