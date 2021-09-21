Водитель из Гатчины победил в профессиональном конкурсе

Алексей набрал наибольшее количество баллов по итогам двух заданий регионального этапа конкурса, в котором приняли участие 38 человек из 13 транспортных предприятий Ленинградской области. Испытания проводились среди водителей двух категорий: автобусов большого и среднего класса.

Гатчинскую компанию представляли трое водителей: Алексей Белкин, Андрей Колобов и Михаил Тощаков. Вместе они заняли второе место в общекомандном зачете.

Как рассказала управляющий директор «Гатчинамаршрутавто» Александра Осипова, водители должны были сдать экзамен на знание Правил дорожного движения и на специальной площадке автошколы № 4 ДОСААФ России выполнить определенные задания, будучи за рулем автобуса. Конкурсная трасса состояла из восьми фигур: круг, бокс, стоянка, тоннельные ворота, змейка, колея, эстафета, автобусная остановка. В результате, Алексей Белкин блестяще справился со скоростным маневрированием, не допустив ни одного промаха.

«Проведение таких конкурсов повышает квалификацию водителей, а значит – надежность, безопасность и качество оказания транспортных услуг», - прокомментировал итоги конкурса заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Свои поздравления победителям передал и председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, обратив внимание на ответственность, которая ежедневно лежит на плечах водителей пассажирских автобусов.

«Будем болеть за наших водителей на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который пройдет в Санкт-Петербурге», - добавил он.



