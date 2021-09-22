Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     22 Sep 2021

23.09.2021 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Шаглино

д. Веккелево

д. Бор

д. Руссолово

СНТ «Славяночка-2», «Славяночка-3»

 

23.09.2021 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Горки

д. Коммолово

 

23.09.2021 с 09:30 до 17:00

Сяськелевское СП:    

д. Старые Низковицы

д. Новые Низковицы

д. Переярово

 

23.09.2021 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ж/п. Дружба

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