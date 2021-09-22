Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики :
ЖКХ
22 Sep 2021
23.09.2021
с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Шаглино
д. Веккелево
д. Бор
д. Руссолово
СНТ «Славяночка-2»,
«Славяночка-3»
23.09.2021 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Горки
д. Коммолово
23.09.2021 с 09:30 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Старые Низковицы
д. Новые Низковицы
д. Переярово
23.09.2021 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, ж/п. Дружба
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