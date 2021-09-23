Ленинградская область добавит «ковидных» коек

Как уточнили в комитете по здравоохранению региона, 80 коек будет добавлено в Кировской больнице и 35 ― в Бокситогорской. Таким образом, в общей сложности в Кировске будет работать 200 коек, а в Бокситогорске - 100.

На сегодня в Ленинградской области развернуто 1369 коек для пациентов с COVID-19 в Ленинградской областной клинической больнице, Кировской, Волховской, Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Гатчинской, Рощинской, Всеволожской больницах и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. При этом свободно 204 койки.

«Мы снова фиксируем рост заболеваемости. Действительно надолго стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса может только массовая вакцинация. В Ленинградской области на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения, а для эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%, ― подчеркнул глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. ― В регионе открыто 111 пунктов вакцинации во всех районах, вакцины доступны. Делайте прививки, ревакцинируйтесь ― это самый доступный способ обезопасить себя и близких».