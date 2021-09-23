Ленинградская область добавит «ковидных» коек

Как уточнили в комитете по здравоохранению региона, 80 коек будет добавлено в Кировской больнице и 35 ― в Бокситогорской. Таким образом, в общей сложности в Кировске будет работать 200 коек, а в Бокситогорске - 100.
На сегодня в
Ленинградской области развернуто 1369 коек для пациентов с COVID-19 в
Ленинградской областной клинической больнице, Кировской, Волховской,
Тосненской, Лужской, Бокситогорской, Кингисеппской, Гатчинской, Рощинской,
Всеволожской больницах и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору. При этом свободно 204 койки.
«Мы снова фиксируем рост
заболеваемости. Действительно надолго стабилизировать ситуацию с
распространением коронавируса может только массовая вакцинация. В Ленинградской
области на сегодня сделали прививки чуть больше 40% взрослого населения, а для
эффективной защиты всех нас необходимо минимум 60%, ― подчеркнул глава комитета
по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. ― В регионе открыто
111 пунктов вакцинации во всех районах, вакцины доступны. Делайте прививки,
ревакцинируйтесь ― это самый доступный способ обезопасить себя и близких».