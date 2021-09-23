Подарки из солнечного Крыма

По сложившейся традиции, Республика Крым прислала детям нашего региона в подарок партию свежих яблок.

Груз преодолел порядка 2 тысяч км и был встречен на Ленинградской земле. В ближайшее время яблоки будут распределены в детские сады, школы, а также в Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

Сотрудничество Ленинградской области и Республики Крым активно развивается в различных сферах. С августа 2014 года в Республике Крым действует представительство губернатора и правительства Ленинградской области. В 2014 году губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Симферопольского района подписали соглашение о сотрудничестве.

В 2018 году — в рамках XVII Российского инвестиционного форума в Сочи подписан План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и Советом министров Республики Крым на 2018-2021 годы. Налаживаются отношения между представителями малого бизнеса, торговых сетей, судостроительных компаний. Ежегодно сельскохозяйственные предприятия Крыма поставляют партии яблок и слив для детских социальных учреждений Ленинградской области.