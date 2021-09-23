Подарки из солнечного Крыма

По сложившейся традиции,
Республика Крым прислала детям нашего региона в подарок партию свежих яблок.
Груз преодолел порядка 2
тысяч км и был встречен на Ленинградской земле. В ближайшее время яблоки будут
распределены в детские сады, школы, а также в Мультицентр социальной и трудовой
интеграции во Всеволожске.
Сотрудничество
Ленинградской области и Республики Крым активно развивается в различных сферах.
С августа 2014 года в Республике Крым действует представительство губернатора и
правительства Ленинградской области. В 2014 году губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко и глава Симферопольского района подписали
соглашение о сотрудничестве.
В 2018 году — в рамках
XVII Российского инвестиционного форума в Сочи подписан План мероприятий по
реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской
области и Советом министров Республики Крым на 2018-2021 годы. Налаживаются
отношения между представителями малого бизнеса, торговых сетей,
судостроительных компаний. Ежегодно сельскохозяйственные предприятия Крыма
поставляют партии яблок и слив для детских социальных учреждений Ленинградской
области.