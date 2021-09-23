Среди победителей конкурса «Литература и кино» - детям» — гатчинцы!

Итоги обоих конкурсов —
литературного и кинематографического — были подведены и объявлены 22 сентября,
на торжественной церемонии закрытия фестиваля в киноцентре «Победа».
Конкурсные работы оценивало
профессиональное жюри во главе с членом Союза кинематографистов России,
доцентом СПбГУКиТ Надеждой Сабельниковой. В состав жюри также вошли режиссер
киножурнала «Ералаш» Владимир Панжев, член Союза кинематографистов России,
доцент СПбГУКиТ Павел Данилов, писатель и сценарист, один из создателей
мультсериала «Смешарики», Игорь Шевчук, член Союза писателей СПб Павел
Алексеев, актер и кинорежиссер, заслуженный артист Узбекской ССР, Рустам
Сагдуллаев.
Как известно, на киноконкурс поступило 90 киноработ от 54 участников.
Из них отборочный тур прошли 27 работ в двух возрастных группах. На
литературный конкурс было представлено 115 детских литературных произведений от
106 участников. Из них конкурсный отбор прошли 33 работы.
Победителями литературного
конкурса снова стали юные гатчинцы.
В возрастной категории 5-11
лет первое место заняла восьмилетняя Оксана Чистякова за стихотворение
«Неожиданный гость» (гатчинская школа №4, преподаватель Елена Викторовна
Киселева). Диплом за второе место присужден шестилетней Полине Шишаченко за
сказку «Кот наоборот, или как кот хотел собакой стать» (детский сад №21, п.
Суйда, преподаватель Юлия Сергеевна Морозова). Третье место — у восьмилетней
Галины Авдеевой за сказку «Три счастливых яблони» (гимназия им. К.Д. Ушинского,
г. Гатчина, преподаватель Елена Юрьевна Никифорова).
Победителем в старшей
возрастной категории (12-18 лет) стала Мария Прокопчук, 15 лет (Районный центр
детского творчества «Созвездие», г. Гатчина, преподаватель Оксана Станиславовна
Леонова) — за рассказ «Сегодня была особенная ночь».
В киноконкурсе первое место
в возрастной группе от 5 до 11 лет занял мультфильм «По любимой Гатчине» по
мотивам стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» (старшая группа «Кораблик» детского сада № 31, г.
Гатчина, руководители Елена Петрова и Ольга Панкратова). Первое место в группе
12-18 лет присудили анимационному фильму «Волшебное дерево» (студия «Совенок»,
г. Сланцы).
Главный приз VIII фестиваля
«Литература и кино» - детям» - Гран-при — был присужден телеспектаклю «Метель»
по одноименному произведению А.С. Пушкина (киножурнал «Мандарин», Египет, г.
Хургада, руководитель Екатерина Маркова).
Помимо
призовых мест, многие ребята получили дипломы за особые достижения в
творчестве. Так, специальный приз за
оригинальность сюжета был вручен мультстудии «Добрые окна» (детский сад №13, г.
Гатчина) — за фильм-историю «Не угасает память о войне». Приз за стремление к
совершенству получила Анна Сапожникова (лицей №3, Гатчина). Еще один
специальный приз был вручен пятилетней Але Панженковой (п. Большие Тайцы) - как
самой юной участнице конкурса.
VIII
Международный кинофестиваль «Литература и кино» - детям завершился небольшим,
но ярким концертом, который для участников кинофорума подготовили творческие
коллективы города Гатчины.
Юлия
Лысанюк
Фото
Ольги Фирсовой