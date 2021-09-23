Среди победителей конкурса «Литература и кино» - детям» — гатчинцы!

Итоги обоих конкурсов — литературного и кинематографического — были подведены и объявлены 22 сентября, на торжественной церемонии закрытия фестиваля в киноцентре «Победа».

Конкурсные работы оценивало профессиональное жюри во главе с членом Союза кинематографистов России, доцентом СПбГУКиТ Надеждой Сабельниковой. В состав жюри также вошли режиссер киножурнала «Ералаш» Владимир Панжев, член Союза кинематографистов России, доцент СПбГУКиТ Павел Данилов, писатель и сценарист, один из создателей мультсериала «Смешарики», Игорь Шевчук, член Союза писателей СПб Павел Алексеев, актер и кинорежиссер, заслуженный артист Узбекской ССР, Рустам Сагдуллаев.

Как известно, на киноконкурс поступило 90 киноработ от 54 участников. Из них отборочный тур прошли 27 работ в двух возрастных группах. На литературный конкурс было представлено 115 детских литературных произведений от 106 участников. Из них конкурсный отбор прошли 33 работы.

Победителями литературного конкурса снова стали юные гатчинцы.

В возрастной категории 5-11 лет первое место заняла восьмилетняя Оксана Чистякова за стихотворение «Неожиданный гость» (гатчинская школа №4, преподаватель Елена Викторовна Киселева). Диплом за второе место присужден шестилетней Полине Шишаченко за сказку «Кот наоборот, или как кот хотел собакой стать» (детский сад №21, п. Суйда, преподаватель Юлия Сергеевна Морозова). Третье место — у восьмилетней Галины Авдеевой за сказку «Три счастливых яблони» (гимназия им. К.Д. Ушинского, г. Гатчина, преподаватель Елена Юрьевна Никифорова).

Победителем в старшей возрастной категории (12-18 лет) стала Мария Прокопчук, 15 лет (Районный центр детского творчества «Созвездие», г. Гатчина, преподаватель Оксана Станиславовна Леонова) — за рассказ «Сегодня была особенная ночь».

В киноконкурсе первое место в возрастной группе от 5 до 11 лет занял мультфильм «По любимой Гатчине» по мотивам стихотворения С. Михалкова «А что у вас?» (старшая группа «Кораблик» детского сада № 31, г. Гатчина, руководители Елена Петрова и Ольга Панкратова). Первое место в группе 12-18 лет присудили анимационному фильму «Волшебное дерево» (студия «Совенок», г. Сланцы).

Главный приз VIII фестиваля «Литература и кино» - детям» - Гран-при — был присужден телеспектаклю «Метель» по одноименному произведению А.С. Пушкина (киножурнал «Мандарин», Египет, г. Хургада, руководитель Екатерина Маркова).

Помимо призовых мест, многие ребята получили дипломы за особые достижения в творчестве. Так, специальный приз за оригинальность сюжета был вручен мультстудии «Добрые окна» (детский сад №13, г. Гатчина) — за фильм-историю «Не угасает память о войне». Приз за стремление к совершенству получила Анна Сапожникова (лицей №3, Гатчина). Еще один специальный приз был вручен пятилетней Але Панженковой (п. Большие Тайцы) - как самой юной участнице конкурса.

VIII Международный кинофестиваль «Литература и кино» - детям завершился небольшим, но ярким концертом, который для участников кинофорума подготовили творческие коллективы города Гатчины.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой