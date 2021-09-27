«Электронный магазин» госзакупок Ленинградской области

Что может электронный магазин:

позволяет совершать закупки до 500 тысяч рублей в электронном виде;

закупки могут проводить юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица;

дает возможность разместить информацию о закупке, обменяться бухгалтерскими документами в электронной форме.

Как работает площадка:

первый вариант: заказчик размещает заявку и получает коммерческие предложения от поставщиков.

второй вариант: заказчик сам ищет в каталоге подходящее предложение. Контракты заключаются в электронной форме.

Как действует заказчик:

Шаг 1. Создает закупки в виде заявки на госзакупку;

Шаг 2. Активирует закупку;

Шаг 3. Для выбора поставщика использует кнопку «Пригласить». Выбранным поставщикам система рассылает приглашения, а госзакупка после активации переходит в статус «Активные»;

Шаг 4. Чтобы рассмотреть поступившие предложения в каталоге «Закупки» нужно нажать на номер закупки и перейти в раздел «Оферты поставщиков».

Как действует поставщик:

Шаг 1. Ищет подходящие заказы в разделе «Поиск закупок»;

Шаг 2. Отвечает на заявки заказчиков в разделе «Заказы»;

Шаг 3. Отправляет заявку на исполнение заказчику по кнопке «Отправить заказчику».

На сегодняшний день к подсистеме «Электронный магазин» подключено порядка 2 578 организаций, в том числе из муниципальных образований области, объем доступных закупок для подачи оферт составляет 13 млн рублей, размещено около 96 665 активных предложений поставщиков.

Напоминаем, что вы можете записать на консультацию профильного эксперта по вопросам закупок. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (812) 309-46-88.