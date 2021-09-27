Ленинградские пловцы собрали богатый урожай медалей

Соревнования стартовали сегодня в Тосно. В них участвуют 254 спортсмена из Архангельской, Новгородской, Мурманской, Калининградской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областей, Республик Коми и Карелия.

Как отметили в комитете физической культуре и спорту Ленинградской области, для региона домашний Чемпионат Северо-Западного федерального округа ― это высокая ответственность, важная судейская практика и возможность большему числу спортсменов получить опыт во Всероссийском старте. В Ленинградской области Чемпионат Северо-Западного округа проводился только в 2014 году в Выборге».

Первый день запомнится спортсменам и личными достижениями: на дистанции 100 метров на спине пловец Иван Москалев из Тосно выполнил норматив Мастера спорта, а Михаил Савельев из Гатчины подтвердил звание кандидата в Мастера спорта.