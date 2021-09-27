Ленинградские пловцы собрали богатый урожай медалей

Соревнования стартовали
сегодня в Тосно. В них участвуют 254 спортсмена из Архангельской, Новгородской,
Мурманской, Калининградской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областей,
Республик Коми и Карелия.
Как отметили в комитете
физической культуре и спорту Ленинградской области, для региона домашний
Чемпионат Северо-Западного федерального округа ― это высокая ответственность,
важная судейская практика и возможность большему числу спортсменов получить опыт
во Всероссийском старте. В Ленинградской области Чемпионат Северо-Западного
округа проводился только в 2014 году в Выборге».
Первый день запомнится
спортсменам и личными достижениями: на дистанции 100 метров на спине пловец
Иван Москалев из Тосно выполнил норматив Мастера спорта, а Михаил Савельев из
Гатчины подтвердил звание кандидата в Мастера спорта.